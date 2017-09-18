Донецк, 18 сентября, 2017, 21:37 — ИА Регнум. Полномочный представитель ДНР в Минском процессе, председатель Народного совета Денис Пушилин заявил, что отказ Украины и США работать над текстом резолюции о миссии ООН в Донбассе, который предложен Россией, демонстрирует истинные намерения украинской власти и ее американских кураторов. Об этом сегодня, 18 сентября, он сообщил представителям СМИ республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Отказ Украины и США от работы над текстом резолюции по миссии ООН в Донбассе, предложенной Россией, раскрывает истинные мотивы западных партнеров. Такие действия красноречиво говорят о том, чего же на самом деле хотят Петр Порошенко и его американские друзья», — отметил минский переговорщик.

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По словам руководителя республиканского парламента, инициатива Российской Федерации, которая направлена на прекращение огня в Донбассе и выполнение комплекса мер по мирному урегулированию от 2015 года, оказалась неприемлема для Украины и США.

«Их интересует исключительно силовой вооруженный вариант возврата Донбасса под свой контроль. Такой новый «хорватский сценарий» с введением миротворцев на всю территорию Донбасса, подконтрольного республикам, и силовое решение конфликта чужими руками. Украина уже продемонстрировала недоговороспособность и демонстративно саботирует выполнение своих обязательств на политическом треке», — рассказал Пушилин.

Полпред республики добавил, что Киев и Вашингтон фактически выступили «за продолжение обстрелов, за продолжение гражданской войны».

Ранее, 18 сентября, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США и Украина выразили неготовность работать по тексту проекта резолюции о размещении охранной миссии ООН в Донбассе, который был предложен РФ.

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Напомним, что 5 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел РФ подготовить проект резолюции в Совет Безопасности ООН о введении миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ.