Поддорье, Новгородская область, 18 сентября, 2017, 21:31 — ИА Регнум. В районном центре Поддорье Новгородской области в результате штормового ветра сегодня, 19 сентября, повреждены крыши 19 жилых домов, детского сада, школы, почты и Дома творчества. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана

На месте происшествия работает аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Новгородской области под руководством начальника управления Богдана Гавкалюка. Кроме того, на месте работают оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и администрации Поддорского района.

По данным СМИ, во время урагана пострадал 3-месячный ребёнок, его госпитализировали с травмами. Очевидцы сообщают о выбитых окнах в домах и вырванных с корнями деревьях.

«В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации последствий разрушений от ветра и мониторинг жизнеобеспечения населения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Поддорья считают, что над селом пронёсся смерч. По их наблюдениям, стихия бушевала не больше пяти минут.