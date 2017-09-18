Москва, 18 сентября, 2017, 21:25 — ИА Регнум. 18 сентября на стадионе «РЖД-Арена» был разыгран матч 10-го тура между командами «Локомотив» и «Амкар». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу пермяков.

Fc-amkar.org «Локомотив» и «Амкар» — 0:1

В первой же атаке российский вингер Михаил Гащенков открыл счет мощным ударом в ближнюю «девятку» после выноса из штрафной — 0:1.

Статистика матча («Локомотив"/"Амкар»)

Удары 10/5

Удары в створ 8/3

Владение 62%/38%

Фолы 15/18

На данный момент «Локомотив» идет на 3-й строчке с 20-ю очками. «Амкар» поднялся на 14-ю позицию, набрав 8 очков.

Составы на матч:

«Локомотив»: Гильерме, Пейчинович, Кверквеля, Баринов, Фернандеш, Фарфан, Денисов, Денисов, Миранчук, Миранчук, Эдер.

«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Занев, Конде, Сиваков, Белоруков, Зайцев, Баланович, Гащенков, Комолов, Форбс.

Главный арбитр матча: Кирилл Левников.

Предупреждения: Белоруков — 14, Пейчинович — 39, Конде — 65.

Голы: Гащенков 1 — 0:1.