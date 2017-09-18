«Локомотив» сенсационно проиграл «Амкару» в родных стенах
Москва, 18 сентября, 2017, 21:25 — ИА Регнум. 18 сентября на стадионе «РЖД-Арена» был разыгран матч 10-го тура между командами «Локомотив» и «Амкар». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу пермяков.
В первой же атаке российский вингер Михаил Гащенков открыл счет мощным ударом в ближнюю «девятку» после выноса из штрафной — 0:1.
Статистика матча («Локомотив"/"Амкар»)
Удары 10/5
Удары в створ 8/3
Владение 62%/38%
Фолы 15/18
На данный момент «Локомотив» идет на 3-й строчке с 20-ю очками. «Амкар» поднялся на 14-ю позицию, набрав 8 очков.
Составы на матч:
«Локомотив»: Гильерме, Пейчинович, Кверквеля, Баринов, Фернандеш, Фарфан, Денисов, Денисов, Миранчук, Миранчук, Эдер.
«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Занев, Конде, Сиваков, Белоруков, Зайцев, Баланович, Гащенков, Комолов, Форбс.
Главный арбитр матча: Кирилл Левников.
Предупреждения: Белоруков — 14, Пейчинович — 39, Конде — 65.
Голы: Гащенков 1 — 0:1.