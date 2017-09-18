Иркутск, 18 сентября, 2017, 21:34 — ИА Регнум. VIII Международный литературный форум «Золотой Витязь» проходил в Иркутске с 11 по 15 сентября 2017 года. В город приехала команда лучших славянских писателей из России, Белоруссии, Сербии, Македонии, Грузии и других стран. Администрация города сделала все, чтобы писатели чувствовали себя как дома. 14 сентября для них устроили экскурсию в архитектурно-этнографический музей «Тальцы», местное управление МЧС и на озеро «Байкал». Почетных гостей города на всех мероприятиях сопровождал начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников.

Людмила Лис ИА REGNUM Усадьба Якова Непомилуева, нач. 18 — конц 19 в., деревня Гарминка Братского района Иркутской области

«Ангара — уникальная река, на берега которой пришли почти 400 лет назад русские первопроходцы — казаки. Они основали живые до сих пор села и поселки, которые сохраняют свою культуру. К сожалению, они сейчас уходят в прошлое. Пережив даже войны и мобилизации, они были уничтожены в мирное время».

Из-за строительства электростанций многие населенные пункты были затоплены. Это началось еще в советское время. Виталий Барышников рассказал, что разговаривал об этом с писателем Валентином Григорьевичем Распутиным, когда тот еще был жив. По словам Барышникова, Распутин говорил, что, в принципе, он не против гидроэлектростанций.

«Он говорил, что он против того, чтобы безумно, делая одно, губить другое. Он говорил, что и сам пишет не при лучине. Нужно думать о том, как минимизировать ущерб от строительства электростанций. Ведь много пахотных земель, много могил, исторических зданий, людских судеб, — и все это ушло под воду».

Во время посещения музея «Тальцы» Барышников рассказал, что в этом музее находится 20 тыс. экспонатов и в течение года его посещают 140 тыс. человек. В начале 60-х гг. ХХ в. при строительстве Усть-Илимской ГЭС возникла необходимость спасения уникальных памятников истории и архитектуры общесоюзного значения — Спасской проезжей башни (1667 г.) и Казанской привратной церкви (1679 г.) Илимского острога, которые попадали в зону предстоящего затопления Усть-Илимским водохранилищем.

В этот период в Советском Союзе впервые была масштабно поднята проблема сохранения элементов традиционной народной культуры и в особенности уникального деревянного зодчества. В регионах страны стали предприниматься попытки создания музеев под открытым небом. Иркутская область оказалась в ряду немногих, где это удалось сделать.

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» — уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII—XX вв. Он расположен на правом берегу Ангары на 47-м километре Байкальского тракта по дороге от Иркутска к Байкалу.

В музее воссоздано четыре историко-культурные зоны: русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская. Буряты, эвенки и тофы — коренные народности Прибайкалья. Об их быте, особенностях жизни и верованиях рассказывают эвенкийские и тофаларские стойбища, комплекс эвенкийских захоронений и бурятский улус-летник.

Экспозиционный комплекс «Волостное село», воссоздающий административный центр конца XIX — начала XX в., включает в себя комплекс «Волостное правление», церковно-приходскую школу, усадьбу псаломщика, усадьбу городового казака, соболиный и соляной амбары, государеву казну и т. д.

Президент «Золотого Витязя» и Народный артист России Николай Бурляев рассказал, что готовится к съемкам фильма о святом Сергии Радонежском, много думал о том, что нужно строить декорации.

Людмила Лис ИА REGNUM Йован Маркович и Николай Бурляев

«Но здесь я нашел все, что нужно. Здесь все есть: и декорации, и реквизит. Все уже построено», — восхитился он.

Также участники VIII Международного славянского литературного форума встретились с сотрудниками Главного Управления МЧС России по Иркутской области, спасателями Байкальского ПСО МЧС России, чтобы открыть киноклуб в иркутских подразделениях чрезвычайного ведомства. Заместитель начальника отряда (начальник центра подготовки спасателей им. Степанова), заслуженный спасатель России Виктор Павлович Гулевич рассказал гостям о специфике работы спасателей в МЧС:

«Спасателей в МЧС около 5 тыс. человек. Это легкая кавалерия министерства. Спасатели быстро реагируют на любую ЧС, спасают людей, а ликвидацией чрезвычайных ситуаций уже занимаются другие службы МЧС. Спасатели, которые обладают пятью-шестью специальностями, например, — это золотой фонд. Высшее образование у таких спасателей обязательно. Английский язык тоже. Раз в три года надо проходит аттестацию. Все очень серьёзно. Мы не имеем права допускать ошибки».

Участники литфорума посетили спецклассы, где обучаются спасатели, поднялись на ротонду, откуда озеро Байкал предстает во всей своей красоте, а затем отправились к памятнику драматургу Александру Вампилову, который благодарные иркутяне поставили недалеко от места его гибели. Заключительным аккордом дня стало посещение поселка Листвянка на озере Байкал, которое, несмотря на середину сентября, было залито солнцем и окутано теплой голубой дымкой.

«Золотой Витязь» впервые в Иркутске. Для нас это очень важно, потому что, иркутская земля на писателей плодовита. Кроме Распутина и Вампилова, можно вспомнить и Георгия Маркова, и Константина Седых, и многих других. Первый советский роман тоже был написан в Иркутске Зарубиным. Традиции глубочайшие. В силу этого есть огромная армия людей, соскучившихся по такому слову, по общению с писателями. Я рад, что в эти дни участники форума, участники «Золотого Витязя» дают нам возможность послушать писателей, подискутировать с ними, поспорить даже. Иркутск всегда был городом интеллигентным, мы не стесняемся задавать неудобные вопросы. Мы рады, что «Золотой Витязь» с нами в такую золотую погоду», — сказал Барышников, заканчивая насыщенный рабочий день.