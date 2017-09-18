Результаты VIII Международного литературного форума «Золотой Витязь»
Иркутск, 18 сентября, 2017, 21:35 — ИА Регнум. 15 сентября 2017 года в Иркутском театре юного зрителя были объявлены лауреаты, и состоялась церемония награждения и закрытия конкурса. ИА REGNUM публикует список лауреатов литфорума в семи номинациях.
Высшую награду литфорума Золотой Витязь получили в номинации «Славянское литературоведение»:
- Воропаев Владимир. Москва, Россия. За книгу «Однажды Гоголь…»
- Татаринов Алексей. Краснодар, Россия. За книгу «Пути новейшей русской прозы».
Серебряный Витязь:
Чернова Анастасия. Москва, Россия. За книгу «Лирика Николая Рубцова в контексте русской народной традиции»
Золотой диплом:
Казаков Алексей. Челябинск, Россия. За книгу «Певущий зов русской души»
Дипломы:
- Порошина Анастасия. Челябинск, Россия. «Работа слова».
- Хлебянкина Татьяна. Талдом Московской области, Россия. «Я не видал давно Дубравны».
- Гришина Евгения, Рыжкова-Гришина Любовь. Рязань, Россия. За словарь «Художественные средства».
- Круглов Роман. Санкт-Петербург, Россия. За статьи «Художественная философия Евгения Замятина», «Философия человека в творчестве Пришвина», «Социалистический» реализм Вячеслава Шишкова»
- Калита Инна. Усти над Лабем, Чехия. «Магические реминисценции в творчестве Дмитрия Липскерова».
В номинации «Поэзия» Золотой Витязь достался:
Радовану Караджичу. Белград, Сербия. За книгу «Всеосень». Через две недели приз будет вручен его дочери в Белграде.
Серебряный Витязь получили:
- Тюленин Игорь. Пермь, Россия. За книгу «В берегах славянства».
- Ильгова Дарья. Москва, Россия. За книгу «ОРИГАМИ».
Бронзовым Витязем награждены:
- Козлов Василий. Иркутск, Россия. За книгу «Гончарный круг»
- Орлов Александр. Москва, Россия. За книгу «Разнозимье»
Золотые Дипломы получили:
- Ягодинцева Нина. Челябинск, Россия. За книгу «Человек Человеку»
- Кузнецов Валерий (Евгений Таган). Златоуст Челябинской области, Россия. За книгу «Душа моя, тальница»
Дипломы:
- Баранов Юрий. Пивовариха Иркутской обл., Россия. За книгу «Град небесный».
- Синьков Сергей. Саратов, Россия. За книгу «Я вернусь».
- Зайцев Владимир. Луганск, Украина. За книгу «Мы».
- Абаимова Влада, Оренбург, Россия. За книгу «После второго травня».
- Веселова Нина. Починок Костромской обл., Россия. За книгу «Ласточка».
- Гусев Евгений. Ярославль, Россия. За книгу «По набережной Леты».
- Гранцева Наталья. Санкт-Петербург, Россия. За книгу «Чудо о Князе-Крестителе».
- Пешкова Светлана. Липецк, Россия. За книгу «Вино полуночных дождей».
- Назарова (Ступникова) Лариса. Одинцово Московской области, Россия. За книгу «Рождение картины».
- Михал Влад. Львов, Украина. За сборник стихов «Мартиролог поэта».
Специальные дипломы:
- Бояринов Владимир. «За вклад в Отечественную литературу и за неутомимую общественную деятельность в отстаивании духовных ценностей нашего Отечества»
- Мелкумова София. Краснодар, Россия. «За попытку осмысления Отечественной истории и поэтическое видение мира, с пожеланием доброго пути в мир Литературы»
- Акулинина Яна. Москва, Россия. За книгу «С.К.В.О. — Автору иронической поэзии за дерзость, зачастую балансирующую на грани дозволенного»
В номинации «Проза» высшей награды Золотой Витязь удостоена:
Ольга Роговая. Дзержинский, Московская обл., Россия. За роман «Голод».
Серебряный Витязь получил:
Милованович Мича. Чачак, Сербия. За книгу «Молитва за отца Прохора».
Бронзовый Витязь:
Костюченко Наталия. Минск, Беларусь. За книгу «Время жатвы и время покаяния».
Золотые дипломы:
- Зарубин Михаил. Санкт-Петербург, Россия. За книгу «Журавли»
- Тарковский Михаил. Бахта Красноярского края. За книгу «Вековечно».
- Лис Людмила. Москва, Россия. За роман «Хлобысть!..» — автор ИА REGNUM
- Чижов Михаил. Нижний Новгород, Россия. За книгу «Лишить жизни»
- Донских Александр. Иркутск. За роман «Родовая земля».
Дипломы:
- Коренев Юрий. Иркутск. «Проект 38. На разломе судьбы».
- Белозёров Андрей. Бендеры, Молдова. «Молодость. Любовь. Война».
- Ехалов Анатолий. Вологда. «Душа на безмене. Записки современного странника».
В номинации «История славянских народов» Золотой Витязь вручен:
Щелкунову Анатолию. Москва, Россия. За книгу «Дипломат России»
Серебряный Витязь получили:
Фролова Марина. Москва, Россия. За книгу «Из истории московского дворянства. Задумывая Московскую Академию художеств…» (1833−1843)».
Бронзовый Витязь:
Вишняков Ярослав. Москва, Россия. За книгу «Военный фактор и государственное развитие Сербии начала ХХ века»
Золотые Дипломы:
- Разбойников Александр. Челябинск. «Бабочка — душа славян».
- Туровская Людмила (Руслава), Федорович Леонид (Леонид Феодор). Тверь. «Слово о полку Игореве. Мифологические образы Древней Руси».
Золотой Витязь в номинации «Публицистика» получила:
Ордынская Ирина. Москва. За книгу «Святой Иерусалим».
Серебряный Витязь:
Гурулёв Альберт. Иркутск. За книгу «Воспоминания о Валентине Распутине».
Серебряный Витязь:
Бронштейн Виктор. Иркутск. За книги «Маятник бизнеса. Между орденом и тюрьмой», «Лабиринты судьбы. Между душой и бизнесом».
Бронзовый Витязь:
Никовский Ристо. Македония. За книгу «США и независимая Македония (1991−2013)».
Золотые Дипломы:
- Сдобняков Валерий. Нижний Новгород. За книгу «Память сердца».
- Плотникова Пономарёва Елена. Москва. За книгу «Вывихнутый век. Кто его вправит?»
- Сазанович Елена. Москва. «100 книг, которые потрясли мир» 2015−2016, серия эссе опубликованы в журнале «Юность»
Дипломы:
- Соколовский Николай. Киев, Украина. «Война, Победа и два детства в разных мирах», «Галицкий защитник Руси: памяти героя Дебальцево и Алеппо», «О совести человеческой и о войне».
- Шушкевич Юрий. Москва. За книгу «Плохое время для любви».
В номинации «Литературные киносценарии» Золотой Витязь не достался никому.
Серебряный Витязь получил:
Поволоцкий Илья Иванович. Москва. «Возвращение Шуравли»
Бронзовый Витязь:
Усов Анатолий, Москва. «Катапульта»
Золотые Дипломы:
- Слюсарева Наталия, Карпухин Сергей. Москва. «Стена плача».
- Соловьёв Михаил. Иркутск. «Аврора».
- Старк Денис. Харьков, Украина. «Старик и мальчик».
Дипломы
- Володина Елена. Краснодар. «Наш Санта-Клаус».
- Давидянц (Давыдов) Андрей. Санкт-Петербург. «Девочка и солнце».
В номинации «Литература для детей и юношества» Золотой Витязь получил:
Соловьёв Михаил, Иркутск. За книгу «Час Собаки».
Серебряный Витязь:
Анна Никольская (Эксели), Москва. За книгу «Я Колбасника убил».
Бронзовый Витязь:
Телевной Сергей Владимирович. Моздок, Алания. За повесть «Я — заморыш».
Золотые Дипломы:
- Лукин (Лугин) Юрий. Ивангород Ленинградской области. «Братков, Степан Александрович, 15 лет».
- Притулина Надежда. Москва. Москва. «Сказки Лесовичка», «Лесной огород».
- Лазарев (Миронов) Вячеслав. Красноярск. «Славка, Колька, Сашка и самолет».
- Авдей Андрей. Минск, Беларусь. «Уважительность».
Дипломы:
- Князян Ирина. Тбилиси, Грузия. «Украденный смех».
- Хохряков Евгений. Иркутск. «Девочка по имени Кошмар».
Приз Издательского совета РПЦ «Дорога к храму» получили:
- Ильдарханов Владислав. Болгар, Татарстан. За повесть «Мой друг дед Василий»
- Орлов Александр. Москва, Россия. За книгу «Разнозимье».