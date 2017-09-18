Иркутск, 18 сентября, 2017, 21:35 — ИА Регнум. 15 сентября 2017 года в Иркутском театре юного зрителя были объявлены лауреаты, и состоялась церемония награждения и закрытия конкурса. ИА REGNUM публикует список лауреатов литфорума в семи номинациях.

Иван Шилов ИА REGNUM
Золотой Витязь

Высшую награду литфорума Золотой Витязь получили в номинации «Славянское литературоведение»:

  • Воропаев Владимир. Москва, Россия. За книгу «Однажды Гоголь…»
  • Татаринов Алексей. Краснодар, Россия. За книгу «Пути новейшей русской прозы».

Серебряный Витязь:

Чернова Анастасия. Москва, Россия. За книгу «Лирика Николая Рубцова в контексте русской народной традиции»

Золотой диплом:

Казаков Алексей. Челябинск, Россия. За книгу «Певущий зов русской души»

Дипломы:

  • Порошина Анастасия. Челябинск, Россия. «Работа слова».
  • Хлебянкина Татьяна. Талдом Московской области, Россия. «Я не видал давно Дубравны».
  • Гришина Евгения, Рыжкова-Гришина Любовь. Рязань, Россия. За словарь «Художественные средства».
  • Круглов Роман. Санкт-Петербург, Россия. За статьи «Художественная философия Евгения Замятина», «Философия человека в творчестве Пришвина», «Социалистический» реализм Вячеслава Шишкова»
  • Калита Инна. Усти над Лабем, Чехия. «Магические реминисценции в творчестве Дмитрия Липскерова».

В номинации «Поэзия» Золотой Витязь достался:

Радовану Караджичу. Белград, Сербия. За книгу «Всеосень». Через две недели приз будет вручен его дочери в Белграде.

Серебряный Витязь получили:

  • Тюленин Игорь. Пермь, Россия. За книгу «В берегах славянства».
  • Ильгова Дарья. Москва, Россия. За книгу «ОРИГАМИ».

Бронзовым Витязем награждены:

  • Козлов Василий. Иркутск, Россия. За книгу «Гончарный круг»
  • Орлов Александр. Москва, Россия. За книгу «Разнозимье»

Золотые Дипломы получили:

  • Ягодинцева Нина. Челябинск, Россия. За книгу «Человек Человеку»
  • Кузнецов Валерий (Евгений Таган). Златоуст Челябинской области, Россия. За книгу «Душа моя, тальница»

Дипломы:

  • Баранов Юрий. Пивовариха Иркутской обл., Россия. За книгу «Град небесный».
  • Синьков Сергей. Саратов, Россия. За книгу «Я вернусь».
  • Зайцев Владимир. Луганск, Украина. За книгу «Мы».
  • Абаимова Влада, Оренбург, Россия. За книгу «После второго травня».
  • Веселова Нина. Починок Костромской обл., Россия. За книгу «Ласточка».
  • Гусев Евгений. Ярославль, Россия. За книгу «По набережной Леты».
  • Гранцева Наталья. Санкт-Петербург, Россия. За книгу «Чудо о Князе-Крестителе».
  • Пешкова Светлана. Липецк, Россия. За книгу «Вино полуночных дождей».
  • Назарова (Ступникова) Лариса. Одинцово Московской области, Россия. За книгу «Рождение картины».
  • Михал Влад. Львов, Украина. За сборник стихов «Мартиролог поэта».

Специальные дипломы:

  • Бояринов Владимир. «За вклад в Отечественную литературу и за неутомимую общественную деятельность в отстаивании духовных ценностей нашего Отечества»
  • Мелкумова София. Краснодар, Россия. «За попытку осмысления Отечественной истории и поэтическое видение мира, с пожеланием доброго пути в мир Литературы»
  • Акулинина Яна. Москва, Россия. За книгу «С.К.В.О. — Автору иронической поэзии за дерзость, зачастую балансирующую на грани дозволенного»

В номинации «Проза» высшей награды Золотой Витязь удостоена:

Ольга Роговая. Дзержинский, Московская обл., Россия. За роман «Голод».

Серебряный Витязь получил:

Милованович Мича. Чачак, Сербия. За книгу «Молитва за отца Прохора».

Бронзовый Витязь:

Костюченко Наталия. Минск, Беларусь. За книгу «Время жатвы и время покаяния».

Золотые дипломы:

  • Зарубин Михаил. Санкт-Петербург, Россия. За книгу «Журавли»
  • Тарковский Михаил. Бахта Красноярского края. За книгу «Вековечно».
  • Лис Людмила. Москва, Россия. За роман «Хлобысть!..» — автор ИА REGNUM
  • Чижов Михаил. Нижний Новгород, Россия. За книгу «Лишить жизни»
  • Донских Александр. Иркутск. За роман «Родовая земля».

Дипломы:

  • Коренев Юрий. Иркутск. «Проект 38. На разломе судьбы».
  • Белозёров Андрей. Бендеры, Молдова. «Молодость. Любовь. Война».
  • Ехалов Анатолий. Вологда. «Душа на безмене. Записки современного странника».

В номинации «История славянских народов» Золотой Витязь вручен:

Щелкунову Анатолию. Москва, Россия. За книгу «Дипломат России»

Серебряный Витязь получили:

Фролова Марина. Москва, Россия. За книгу «Из истории московского дворянства. Задумывая Московскую Академию художеств…» (1833−1843)».

Бронзовый Витязь:

Вишняков Ярослав. Москва, Россия. За книгу «Военный фактор и государственное развитие Сербии начала ХХ века»

Золотые Дипломы:

  • Разбойников Александр. Челябинск. «Бабочка — душа славян».
  • Туровская Людмила (Руслава), Федорович Леонид (Леонид Феодор). Тверь. «Слово о полку Игореве. Мифологические образы Древней Руси».

Золотой Витязь в номинации «Публицистика» получила:

Ордынская Ирина. Москва. За книгу «Святой Иерусалим».

Серебряный Витязь:

Гурулёв Альберт. Иркутск. За книгу «Воспоминания о Валентине Распутине».

Серебряный Витязь:

Бронштейн Виктор. Иркутск. За книги «Маятник бизнеса. Между орденом и тюрьмой», «Лабиринты судьбы. Между душой и бизнесом».

Бронзовый Витязь:

Никовский Ристо. Македония. За книгу «США и независимая Македония (1991−2013)».

Золотые Дипломы:

  • Сдобняков Валерий. Нижний Новгород. За книгу «Память сердца».
  • Плотникова Пономарёва Елена. Москва. За книгу «Вывихнутый век. Кто его вправит?»
  • Сазанович Елена. Москва. «100 книг, которые потрясли мир» 2015−2016, серия эссе опубликованы в журнале «Юность»

Дипломы:

  • Соколовский Николай. Киев, Украина. «Война, Победа и два детства в разных мирах», «Галицкий защитник Руси: памяти героя Дебальцево и Алеппо», «О совести человеческой и о войне».
  • Шушкевич Юрий. Москва. За книгу «Плохое время для любви».

В номинации «Литературные киносценарии» Золотой Витязь не достался никому.

Серебряный Витязь получил:

Поволоцкий Илья Иванович. Москва. «Возвращение Шуравли»

Бронзовый Витязь:

Усов Анатолий, Москва. «Катапульта»

Золотые Дипломы:

  • Слюсарева Наталия, Карпухин Сергей. Москва. «Стена плача».
  • Соловьёв Михаил. Иркутск. «Аврора».
  • Старк Денис. Харьков, Украина. «Старик и мальчик».

Дипломы

  • Володина Елена. Краснодар. «Наш Санта-Клаус».
  • Давидянц (Давыдов) Андрей. Санкт-Петербург. «Девочка и солнце».

В номинации «Литература для детей и юношества» Золотой Витязь получил:

Соловьёв Михаил, Иркутск. За книгу «Час Собаки».

Серебряный Витязь:

Анна Никольская (Эксели), Москва. За книгу «Я Колбасника убил».

Бронзовый Витязь:

Телевной Сергей Владимирович. Моздок, Алания. За повесть «Я — заморыш».

Золотые Дипломы:

  • Лукин (Лугин) Юрий. Ивангород Ленинградской области. «Братков, Степан Александрович, 15 лет».
  • Притулина Надежда. Москва. Москва. «Сказки Лесовичка», «Лесной огород».
  • Лазарев (Миронов) Вячеслав. Красноярск. «Славка, Колька, Сашка и самолет».
  • Авдей Андрей. Минск, Беларусь. «Уважительность».

Дипломы:

  • Князян Ирина. Тбилиси, Грузия. «Украденный смех».
  • Хохряков Евгений. Иркутск. «Девочка по имени Кошмар».

Приз Издательского совета РПЦ «Дорога к храму» получили:

  • Ильдарханов Владислав. Болгар, Татарстан. За повесть «Мой друг дед Василий»
  • Орлов Александр. Москва, Россия. За книгу «Разнозимье».