Иркутск, 18 сентября, 2017, 21:35 — ИА Регнум. 15 сентября 2017 года в Иркутском театре юного зрителя были объявлены лауреаты, и состоялась церемония награждения и закрытия конкурса. ИА REGNUM публикует список лауреатов литфорума в семи номинациях.

Иван Шилов ИА REGNUM Золотой Витязь

Высшую награду литфорума Золотой Витязь получили в номинации «Славянское литературоведение»:

Воропаев Владимир . Москва, Россия. За книгу «Однажды Гоголь…»

. Москва, Россия. За книгу Татаринов Алексей. Краснодар, Россия. За книгу «Пути новейшей русской прозы».

Серебряный Витязь:

Чернова Анастасия. Москва, Россия. За книгу «Лирика Николая Рубцова в контексте русской народной традиции»

Золотой диплом:

Казаков Алексей. Челябинск, Россия. За книгу «Певущий зов русской души»

Дипломы:

Порошина Анастасия . Челябинск, Россия. «Работа слова» .

. Челябинск, Россия. . Хлебянкина Татьяна . Талдом Московской области, Россия. «Я не видал давно Дубравны» .

. Талдом Московской области, Россия. . Гришина Евгения , Рыжкова-Гришина Любовь. Рязань, Россия. За словарь «Художественные средства» .

, Рыжкова-Гришина Любовь. Рязань, Россия. За словарь . Круглов Роман . Санкт-Петербург, Россия. За статьи «Художественная философия Евгения Замятина» , «Философия человека в творчестве Пришвина» , «Социалистический» реализм Вячеслава Шишкова»

. Санкт-Петербург, Россия. За статьи , , Калита Инна. Усти над Лабем, Чехия. «Магические реминисценции в творчестве Дмитрия Липскерова».

В номинации «Поэзия» Золотой Витязь достался:

Радовану Караджичу. Белград, Сербия. За книгу «Всеосень». Через две недели приз будет вручен его дочери в Белграде.

Серебряный Витязь получили:

Т юленин Игорь . Пермь, Россия. За книгу «В берегах славянства» .

. Пермь, Россия. За книгу . Ильгова Дарья. Москва, Россия. За книгу «ОРИГАМИ».

Бронзовым Витязем награждены:

Козлов Василий . Иркутск, Россия. За книгу «Гончарный круг»

. Иркутск, Россия. За книгу Орлов Александр. Москва, Россия. За книгу «Разнозимье»

Золотые Дипломы получили:

Ягодинцева Нина . Челябинск, Россия. За книгу «Человек Человеку»

. Челябинск, Россия. За книгу Кузнецов Валерий (Евгений Таган). Златоуст Челябинской области, Россия. За книгу «Душа моя, тальница»

Дипломы:

Баранов Юрий . Пивовариха Иркутской обл., Россия. За книгу «Град небесный» .

. Пивовариха Иркутской обл., Россия. За книгу . Синьков Сергей . Саратов, Россия. За книгу «Я вернусь» .

. Саратов, Россия. За книгу . Зайцев Владимир . Луганск, Украина. За книгу «Мы ».

. Луганск, Украина. За книгу ». Абаимова Влада , Оренбург, Россия. За книгу «После второго травня» .

, Оренбург, Россия. За книгу . Веселова Нина . Починок Костромской обл., Россия. За книгу «Ласточка» .

. Починок Костромской обл., Россия. За книгу . Гусев Евгений . Ярославль, Россия. За книгу «По набережной Леты» .

. Ярославль, Россия. За книгу . Гранцева Наталья . Санкт-Петербург, Россия. За книгу «Чудо о Князе-Крестителе» .

. Санкт-Петербург, Россия. За книгу . Пешкова Светлана . Липецк, Россия. За книгу «Вино полуночных дождей» .

. Липецк, Россия. За книгу . Назарова (Ступникова) Лариса . Одинцово Московской области, Россия. За книгу «Рождение картины» .

. Одинцово Московской области, Россия. За книгу . Михал Влад. Львов, Украина. За сборник стихов «Мартиролог поэта».

Специальные дипломы:

Бояринов Владимир . «За вклад в Отечественную литературу и за неутомимую общественную деятельность в отстаивании духовных ценностей нашего Отечества»

. «За вклад в Отечественную литературу и за неутомимую общественную деятельность в отстаивании духовных ценностей нашего Отечества» Мелкумова София . Краснодар, Россия. «За попытку осмысления Отечественной истории и поэтическое видение мира, с пожеланием доброго пути в мир Литературы»

. Краснодар, Россия. «За попытку осмысления Отечественной истории и поэтическое видение мира, с пожеланием доброго пути в мир Литературы» Акулинина Яна. Москва, Россия. За книгу «С.К.В.О. — Автору иронической поэзии за дерзость, зачастую балансирующую на грани дозволенного»

В номинации «Проза» высшей награды Золотой Витязь удостоена:

Ольга Роговая. Дзержинский, Московская обл., Россия. За роман «Голод».

Серебряный Витязь получил:

Милованович Мича. Чачак, Сербия. За книгу «Молитва за отца Прохора».

Бронзовый Витязь:

Костюченко Наталия. Минск, Беларусь. За книгу «Время жатвы и время покаяния».

Золотые дипломы:

Зарубин Михаил . Санкт-Петербург, Россия. За книгу «Журавли»

. Санкт-Петербург, Россия. За книгу Тарковский Михаил. Бахта Красноярского края. За книгу «Вековечно» .

Бахта Красноярского края. За книгу . Лис Людмила . Москва, Россия. За роман «Хлобысть!.. » — автор ИА REGNUM

. Москва, Россия. За роман » — автор Чижов Михаил . Нижний Новгород, Россия. За книгу «Лишить жизни»

. Нижний Новгород, Россия. За книгу Донских Александр. Иркутск. За роман «Родовая земля».

Дипломы:

Коренев Юрий . Иркутск. «Проект 38. На разломе судьбы» .

. Иркутск. . Белозёров Андрей . Бендеры, Молдова. «Молодость. Любовь. Война» .

. Бендеры, Молдова. . Ехалов Анатолий. Вологда. «Душа на безмене. Записки современного странника».

В номинации «История славянских народов» Золотой Витязь вручен:

Щелкунову Анатолию. Москва, Россия. За книгу «Дипломат России»

Серебряный Витязь получили:

Фролова Марина. Москва, Россия. За книгу «Из истории московского дворянства. Задумывая Московскую Академию художеств…» (1833−1843)».

Бронзовый Витязь:

Вишняков Ярослав. Москва, Россия. За книгу «Военный фактор и государственное развитие Сербии начала ХХ века»

Золотые Дипломы:

Разбойников Александр . Челябинск. «Бабочка — душа славян» .

. Челябинск. . Туровская Людмила (Руслава), Федорович Леонид (Леонид Феодор). Тверь. «Слово о полку Игореве. Мифологические образы Древней Руси».

Золотой Витязь в номинации «Публицистика» получила:

Ордынская Ирина. Москва. За книгу «Святой Иерусалим».

Серебряный Витязь:

Гурулёв Альберт. Иркутск. За книгу «Воспоминания о Валентине Распутине».

Серебряный Витязь:

Бронштейн Виктор. Иркутск. За книги «Маятник бизнеса. Между орденом и тюрьмой», «Лабиринты судьбы. Между душой и бизнесом».

Бронзовый Витязь:

Никовский Ристо. Македония. За книгу «США и независимая Македония (1991−2013)».

Золотые Дипломы:

Сдобняков Валерий . Нижний Новгород. За книгу «Память сердца» .

. Нижний Новгород. За книгу . Плотникова Пономарёва Елена . Москва. За книгу «Вывихнутый век. Кто его вправит?»

. Москва. За книгу Сазанович Елена. Москва. «100 книг, которые потрясли мир» 2015−2016, серия эссе опубликованы в журнале «Юность»

Дипломы:

Соколовский Николай . Киев, Украина. «Война, Победа и два детства в разных мирах», «Галицкий защитник Руси: памяти героя Дебальцево и Алеппо», «О совести человеческой и о войне» .

. Киев, Украина. . Шушкевич Юрий. Москва. За книгу «Плохое время для любви».

В номинации «Литературные киносценарии» Золотой Витязь не достался никому.

Серебряный Витязь получил:

Поволоцкий Илья Иванович. Москва. «Возвращение Шуравли»

Бронзовый Витязь:

Усов Анатолий, Москва. «Катапульта»

Золотые Дипломы:

Слюсарева Наталия, Карпухин Сергей . Москва. «Стена плача» .

. Москва. . Соловьёв Михаил . Иркутск. «Аврора» .

. Иркутск. . Старк Денис. Харьков, Украина. «Старик и мальчик».

Дипломы

Володина Елена . Краснодар. «Наш Санта-Клаус» .

. Краснодар. . Давидянц (Давыдов) Андрей. Санкт-Петербург. «Девочка и солнце».

В номинации «Литература для детей и юношества» Золотой Витязь получил:

Соловьёв Михаил, Иркутск. За книгу «Час Собаки».

Серебряный Витязь:

Анна Никольская (Эксели), Москва. За книгу «Я Колбасника убил».

Бронзовый Витязь:

Телевной Сергей Владимирович. Моздок, Алания. За повесть «Я — заморыш».

Золотые Дипломы:

Лукин (Лугин) Юрий . Ивангород Ленинградской области. « Братков, Степан Александрович, 15 лет» .

. Ивангород Ленинградской области. . Притулина Надежда . Москва. Москва. «Сказки Лесовичка», «Лесной огород» .

. Москва. Москва. . Лазарев (Миронов) Вячеслав . Красноярск. «Славка, Колька, Сашка и самолет» .

. Красноярск. . Авдей Андрей. Минск, Беларусь. «Уважительность».

Дипломы:

Князян Ирина . Тбилиси, Грузия. «Украденный смех» .

. Тбилиси, Грузия. . Хохряков Евгений. Иркутск. «Девочка по имени Кошмар».

Приз Издательского совета РПЦ «Дорога к храму» получили: