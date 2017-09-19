США могут остаться без Сирии, а Россия – без Олимпийских игр: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 сентября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Остается только слушать: Россия, Иран и Турция оставили США не у дел в Сирии;
- «Забавная белиберда»: в Латвии опубликовали инструкцию по распознаванию российских шпионов;
- Судьба Байкала: Азиатское энергетическое суперкольцо против монгольских ГЭС;
- Допинговый наезд: ещё 12 стран призвали отстранить Россию от Олимпиады-2018;
- Валюта развивающейся экономики: стабильность рубля — понятие абстрактное.