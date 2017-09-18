Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2017, 21:03 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш собирается на полях Генассамблеи ООН обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии, на Украине и на Ближнем Востоке в целом, сообщил 18 сентября журналистам пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Kremlin.ru Антониу Гутерреш

По словам Дюжаррика, конкретная дата и время этой встречи еще не выбраны, но встреча обязательно состоится. Обсуждаться будет широкий круг вопросов, выходящий за рамки украинской и ближневосточной ситуации.

«Генсек встретится с Лавровым. Нет конкретного времени и даты, но эта двусторонняя встреча будет. Есть ряд вопросов для обсуждения: Сирия, Украина, ситуация на Ближнем Востоке в целом, и многое другое», — заявил Стефан Дюжаррик.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского внешнеполитического ведомства 18 сентября прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 72-й сессии Генассамблеи ООН. Сергей Лавров выступит с трибуны ГА ООН, поучаствует во встречах глав МИД разных стран, а также проведет серию двусторонних встреч.