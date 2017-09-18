Луганск, 18 сентября, 2017, 20:40 — ИА Регнум. 18 сентября в центре столицы Луганска произошел сильнейший взрыв, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lug-info.com ЛНР

Возле Украинского академического музыкально-драматического театра на Оборонной горит памятник десантникам. По первоначальным данным, украинские диверсанты подорвали боевую машину десанта (БМД), которая установлена на постаменте.

Подробности чрезвычайного происшествия, а также информация о возможных погибших или пострадавших уточняется. Пожарные ликвидируют возгорание на месте взрыва на Оборонной. Взрыв был сильный, БМД на постаменте загорелся.

Стоит отметить, что подобные террористические акты в ДНР и ЛНР происходят с постоянной периодичностью. Диверсанты осуществляют теракты по заданию Киева.

Напомним, что сегодня в Донецке также произошел сильный взрыв. Представитель МВД ДНР рассказал, что взрывное устройство сработало в сточной канаве на одной из улиц Донецка. От взрывной волны сработали охранные сигнализации на нескольких объектах, приближенных к месту взрыва.

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