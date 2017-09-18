Чебоксары, 18 сентября, 2017, 20:51 — ИА Регнум. Награждение непричастных и наказание невиновных — практически устоявшееся правило бюрократии, к которому многие привыкли и относятся даже с пониманием, по крайней мере, к его первой части. Но когда власть награждает причастных к сотворению, условно говоря, «зла», — это высшая степень абсурда или цинизма. Кто потерял нюх и где дурно пахнет — в продолжении истории с новым полигоном ТБО в Новочебоксарске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Onf.ru Судя по фото, мусор вываливается без какой-либо сортировки

Новочебоксарск — город молодой и в некотором роде даже самобытный, появившийся 56 лет назад благодаря крупным советским стройкам «Химпрому» и ГЭС, — недавно обрёл под боком современный полигон твёрдых бытовых отходов. Точнее, он по документам должен был быть современным, высокотехнологичным и экологичным, для чего выделялись немалые, в том числе федеральные средства, привлекался инвестор-концессионер, была проделана большая организационная работа властей всех уровней. То есть всем хотелось как лучше. Но вышло — как всегда. Новый полигон грозит превратиться в банальную свалку, какая была в Пихтулино возле Чебоксар, в прямом смысле мешавшая дышать и чебоксарцам, и чиновникам, и отбивая нюх у инвесторов строящегося напротив «Нового города». Теперь та же участь может постичь новочебоксарцев, о чём бьёт тревогу общественность.

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Onf.ru Новый полигон ТКО в Новочебоксарске

Напомним, новый полигон твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Новочебоксарске (концессионер — новочебоксарский филиал АО «Управление отходами») практически сразу после запуска обрёл скандальную федеральную известность из-за многократного увеличения тарифов, что стало предметом обсуждения на прошлогоднем форуме ОНФ в Йошкар-Оле и поручения президента России Владимира Путина проверить работу полигона. Именно «фронтовики» стали «оком государя» в этом вопросе: в августе этого года они при помощи квадрокоптера уличили предприятие в том, что часть мусора на полигоне не брикетируется, а сбрасывается навалом, угрожая превратиться во вторую Пихтулинскую свалку и сведя на нет саму эко-идею данного проекта. В это же время около полигона обнаруживается разлив сточных вод, что дало повод оправдываться уже «Химпрому» — это отходы не их. Вскоре прокуратура назвала источник зловония — «Управление отходами».

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Надо отметить, что публикации в СМИ и депутатские запросы не слишком ускорили проверку надзирающих структур: сообщение от контролирующих органов появилось спустя месяц, что дало основание ОНФ заподозрить «Управление отходами» в тщательной подготовке к прокурорской проверке с образцово-показательной экскурсией. Однако всё зачистить не удалось даже такому высокотехнологичному управлению отходами.

Инспекция экспертов ОНФ и контролирующих структур

Сегодня эксперты Общероссийского народного фронта в Чувашии распространили информацию о проверке с представителями Минприроды региона и контрольно-надзорных органов полигона ТКО в Новочебоксарске, где были выявлены «грубейшие нарушения технологии переработки и складирования отходов» — «груды несортированных отходов»: «пластик, резина, картон соседствуют здесь с пищевыми отбросами, над которыми летают стаи насекомых и птиц».

Onf.ru На горизонте — гора мусора

«Мы видим здесь горы разнообразного мусора, который явно не побывал ни на одном конвейере сортировочной станции. Технология переработки отходов здесь однозначно нарушается. Судя по этой картине, мусор вываливается без какой-либо сортировки, брикетирование большей частью не производится, хотя администрация полигона утверждает, что использует передовые способы обращения с отходами, которые якобы снижают негативное воздействие на окружающую среду», — отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» в Чувашии Владислав Солдатов, подчеркнув при этом, что именно значительная стоимость высокотехнологичных способов оборота отходов стала основанием для высоких тарифов по утилизации мусора.

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Настоящим сюрпризом на грани сюрра стало то самое высокотехнологичное оборудование мусоросортировочной станции: сведения о фактической производительности техники отсутствовали, данные объективного контроля по ряду основных параметров — нулевые. Или обнулены.

«Мы столкнулись со странным явлением для высокотехнологичного предприятия, — говорит Солдатов. — Сведений о фактической производительности техники нет, данные объективного контроля по ряду параметров, например, по количеству выработанных моточасов оборудования, по объему использованных расходных материалов — нулевые. Мы не знаем — нулевые они или обнулённые, и что лучше в данном случае? Руководство полигона заявило, что эта информация защищена паролем, доступ к ней имеет только производитель в Голландии и ни сами сотрудники предприятия, ни проверяющие с ними ознакомиться не могут. Одна надежда — на правоохранительные органы. Мы обратились с просьбой проверить эти и ряд других фактов, выявленных в ходе мониторинга и выездной инспекции».

Onf.ru Сведения о работе высокотехнологичного оборудования

А между тем… Пока новый полигон отходов, не успевая выбраться из одной скандальной истории с завышенными тарифами на утилизацию мусора, попадает в другую — с разливом сточных вод и угрозой превратиться из эко-проекта в обычную свалку, депутаты города ходатайствуют о присвоении почётного звания «Заслуженный эколог Чувашской Республики» сразу двум представителям АО «Управление отходами» — генеральному директору Павлу Бесшапову и директору филиала в Новочебоксарске Юрию Малову. Такое решение депутатов горсобрания Новочебоксарска за подписью главы города Олега Матвеева зафиксировано на внеочередном заседании 12 сентября. Как проходило обсуждение этих двух вопросов и проходило ли — не известно: сайт новочебоксарского горсобрания депутатов малоинформативен и предлагает довольствоваться, как правило, информацией о «подарках» депутатов к новому учебному году — о «ранцах» и «школьных принадлежностях» ребёнку или даже двум. Кто инициировал награждение и к чему такая спешка в разгар большой проверки — тоже не известно.

В любом случае, кто потерял нюх и кто держит нос по ветру — выяснится на наградной комиссии при главе Чувашии Михаиле Игнатьеве, которую возглавляет руководитель его администрации Юрий Васильев.

Новочебоксарск же уже задыхается от мусорного зловония. Хотя полигон здесь пока ни при чём. Как сообщали местные СМИ на прошлой неделе, в ряде дворов жильцы не могут ни пройти — ни проехать: мусор не вывозился долгое время. А что городские власти? Новые власти в Новочебоксарске в лице сити-менеджерши Ольги Чепрасовой всё время извиняются и сообщают, что «работы в данном направлении будут продолжены».