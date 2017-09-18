Рига, 18 сентября, 2017, 20:28 — ИА Регнум. Большинство латвийских пенсионеров живут ниже уровня бедности, пишет газета Latvijas avīze.

Vadim Timoshkin Рига

Так, председатель пенсионной комиссии Федерации пенсионеров Латвии Янис Фелсбергс заявил, что в последние годы график риска бедности рос драматично: «В 2010 году, когда пенсии не менялись, а зарплаты падали — пенсионеры были далеко не бедными людьми. Затем, когда зарплаты начали расти, пенсионеры стали гораздо беднее. На данный момент 48% пожилых людей находятся ниже уровня риска бедности». По его словам, в 2015 году граница бедности составляла 290 евро, а сейчас — 322 евро. По словам Фелсбергса, особенно трудно приходится тем пенсионерам, которые живут одни. Так, в 2015 году 74% одиноких пенсионеров жили ниже уровня бедности.

В свою очередь председатель Юрмальского общества пенсионеров Имантс Бурвис отмечает, что хорошие пенсии получает совсем небольшое количество пожилых людей. «Только 4,5% латвийских пенсионеров получают пенсию более 500 евро», — заявляет Бурвис.

Напомним, 16 сентября в митинге пенсионеров в Риге приняли участие несколько сотен человек, которые требовали остановить рост бедности среди людей старшего поколения и обеспечить им доступность услуг здравоохранения.

В Латвии за последние пять лет удвоилось число пожилых людей, чья пенсия не превышает сто евро месяц, в 2016 году их было уже 21,3 тыс. или 4,6% от всего числа пенсионеров. Средняя пенсия в декабре 2016 года составила 301,34 евро в месяц, что гораздо ниже установленной в стране минимальной зарплаты.