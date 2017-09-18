Ижевск, 18 сентября, 2017, 20:14 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов назначил Любовь Глебову представителем республики в Совете Федерации.

Udmurt.ru Любовь Глебова и Александр Бречалов

«Я только что подписал указ, в соответствии с которым Любовь Николаевна Глебова будет представлять Удмуртию в Совете Федерации. Считаю это важным шагом: Любовь Николаевна — профессионал, лоббист с большим опытом», — заявил Бречалов журналистам.

Он также выразил уверенность, что принятое решение стало «безусловным усилением позиций Удмуртии в Совете Федерации». В числе лучших качеств нового сенатора он назвал умение добиваться цели.

В свою очередь Глебова поблагодарила Бречалова за доверие представлять интересы республики, интересы регионального правительства в верхней палате российского парламента.

«Считаю, у меня достаточно опыта в разных сферах деятельности и жизни, чтобы стать полезной конкретному региону, конкретным людям. Итоги выборов определяют то, что программу, которую выдвигал Александр Владимирович и его команда, поддержали люди. (…) Надеюсь, что сумею оправдать те ожидания, которые сложились и у Главы республики, и у жителей Удмуртии», — заявила сенатор.

Она также пообещала, что уже в ближайшее время примет участие в формировании дорожных карт, особенно «в тех направлениях, где давались обещания избирателям».

Как сообщало ИА REGNUM, в этот же день сам Бречалов был официально наделен полномочиями главы республики. Инаугурация Бречалова прошла в рамках первого заседания первой сессии Государственного совета Удмуртии шестого созыва.

Избранный глава Удмуртии принес присягу на русском и удмуртском языках.

Напомним, претендентами на пост в сенате от Удмуртии в ходе выдвижения Бречалова на пост главы республики были глава РоссотрудничестваЛюбовь Глебова, директор фонда «Сообщество»Иван Черезови Главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин.

Любовь Глебова родилась 7 марта 1960 года в городе Арзамас Горьковской области. С 1981 по 1989 годы — на комсомольской работе в Горьковской области. С 1989 по 1992 год — секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ.

Затем возглавляла коммерческие предприятия по проведению лотерей в Нижегородской области.

В 1998 году — советник председателя правительства РФ. С 1998 по 1999 год — председатель исполкома общероссийского общественно-политического движения «Новая сила». В 1999—2001 годы — депутат Госдумы (фракция «Союз правых сил»), заместитель председателя Комитета по образованию и науке.

С 2001 по 2005 год — заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. С 2005 по 2008 год Глебова была статс-секретарем — замминистра здравоохранения и социального развития.

В 2008—2012 годы — руководитель Рособрнадзора, с 2012 по 2015 годы — член Совета Федерации от Законодательного собрания Пензенской области.

По итогам 2013 года, Глебова стала самой богатой женщиной-сенатором, опередив по сумме годового дохода спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко. Согласно декларации, личный доход Глебовой в 2013 году превысил 6,46 млн рублей, доход её супруга — 59,8 млн рублей. Он стал самым богатым супругом женщин-сенаторов.

В марте 2015 года. возглавила Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).