Никосия, 18 сентября, 2017, 19:57 — ИА Регнум. Число иностранных покупателей кипрской недвижимости выросло на 34% по сравнению с соответствующими показателями за август 2016 года, сообщает Департамент земельного кадастра и технического обследования недвижимости Республики Кипр.

По данным ведомства, число не-киприотов, приобретающих недвижимость на острове, возросло в среднем на 4,2% за последние 8 месяцев благодаря правительственным схемам стимулирования, предлагающим иностранным инвесторам кипрский паспорт или визу, в зависимости от размера вклада.

По сообщениям британского издания The Guardian, правительство Кипра уже предоставило более 400 паспортов иностранным инвесторам в рамках программы «гражданство-за-ивенстиции», согласно которой инвестору предоставляется право получения кипрского гражданства за инвестиции в экономику от 2 млн евро (ранее эта сумма составляла 2,5 млн евро).

Согласно информации от осведомленных источников, приведенной в сообщении издания, с момента запуска программы в первые месяцы преодоления банковского и финансового кризиса 2013 года благодаря данной программе правительству Кипра удалось привлечь в экономику до 5 млрд евро, включая государственные облигации на 500 млн евро, 500 млн евро в депозитах и приобретения иностранных компаний на сумму в 700 млн евро, в то время как основная часть дохода пришлась на сектор недвижимости. Число инвесторов, принявших участие в существующей правительственной программе привлечения инвестиций и программах, принятых еще при бывшем президенте Республики Димитрисе Христофиасе, превысило 1200.

В сообщении также говорится, что бенефициарами программы стали российские и украинские олигархи, замешанные в коррупции. О точном размере их вклада в кипрскую экономику информации нет, как и о том, что эти «олигархи» замешаны в коррупции, однако известно, что среди приобретенной ими недвижимости на острове числится резиденция, оцениваемая минимум в 500 000 евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия в 2011 году предоставила Кипрскому правительству кредит в 2,5 млрд евро сроком на 5 лет под 4,5% годовых. Россия была единственной страной, кто помог Кипру.

В августе 2013 года Правительство России провело реструктуризацию кипрского долга.