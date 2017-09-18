Рига, 18 сентября, 2017, 19:24 — ИА Регнум. Уровень агрессивности в латвийском обществе начал увеличиваться: по сравнению с августом 2016 года людей, которые часто ловят себя на мысли, что надо «расстрелять плохих», стало почти на 4% больше, заявил директор центра исследований SKDS Арнис Кактиньш, сообщает портал Rus.delfi.lv. Сейчас точки зрения «расстрелять» придерживается порядка 14% населения, еще 26% признали, что «иногда думают об этом».

Vadim Timoshkin Латвия

Так, латвийцам задавали традиционный вопрос «Как часто у вас появляется желание расстрелять всех тех, из-за кого страна живет плохо?». В 2017 году ответ «никогда» выбрали 49,3% респондентов (в 2016 году — 56%). Почти 40% населения Латвии ловит себя на мысли о «радикальном решении» вопроса плохой жизни в стране.

Из-за кого именно латвийцам живется плохо, в опросе не уточнялось.