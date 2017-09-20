* УПА — запрещённая в России организация

Киев, 20 сентября, 2017, 04:33 — ИА Регнум. В Херсоне активисты партии «Оппозиционный блок» собрали в течение одной недели 17 000 подписей в защиту преподавания в школах русского языка, пишет украинское издание «Херсонцы». Свою подпись под обращением поставила половина родителей первоклассников этого города, причем в одном из районов число подписавшихся родителей учеников первого класса достигло 83%. Эту и другие новости, обсуждаемые украинской прессой, приводит в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Группа жителей Днепропетровска обратилась к руководству Дворца культуры машиностроителей с требованием отменить запланированный на 16 ноября вечер Константина Райкина. Заявление содержало следующий пассаж:

«В то время как в результате российской агрессии на востоке Украины почти ежедневно погибают украинские военные и добровольцы, государство-захватчик ведет информационную войну против Украины, организация выступлений Райкина на Украине, предоставление помещений и технических возможностей может быть расценено как содействие российской пропаганде».

Со ссылкой на патриотические объединения и ветеранов АТО руководство ДК получило предупреждение, что, в случае, если концерт состоится, на него последует жесткая реакция. Тем не менее администрация проигнорировала угрозы. Руководство ДК считает, что концерт будет прибыльным, и «не видит ничего плохого в выступлении путинского агитатора в своих стенах». Заявители дали руководству ДК неделю на размышление.

Тем временем на Калущине торжественно открыли и освятили восстановленное убежище организации УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поблизости установлен памятный крест в честь шестерых погибших бойцов ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чью память почтили минутой молчания, молитвой, военным салютом и театральным действием под названием «Жизнь за свободу отдали».

Подробнее об этих и других публикациях украинской прессы читайте здесь: Украина регионов: угрозы Венгрии и поход Саакашвили на Киев

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УПА* организация, деятельность которой запрещена в РФ