Москва, 18 сентября, 2017, 19:08 — ИА Регнум. В Госдуме готовят законопроект, направленный на усиление контроля за производством минеральной воды, а также на ужесточение ответственности за нарушения при ее производстве, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Бартоломео Эстебан Мурильо. Моисей, добывающий воду из скалы (фрагмент). 1666 — 1670

«Необходимо устранить пробелы в законодательстве, чтобы производимая минеральная вода, которую потребляют все граждане, в том числе и наши дети, была чистым и полезным продуктом и ни в коем случае не наносила вред здоровью», — заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев.

На этой неделе состоится рабочая встреча с представителями ассоциаций производителей воды, экспертами, которые непосредственно занимается вопросами изготовлением минеральной воды, предстоит обсудить проблемы отрасли, добавил парламентарий.

Ранее Роскачество провело масштабное исследование питьевой бутилированной воды без газа и выявило нарушения в 20% образцов, говорится в сообщении ведомства.