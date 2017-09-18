Нижний Новгород, 18 сентября, 2017, 19:07 — ИА Регнум. Собственников магазинов и кафе на центральной пешеходной улице Нижнего Новгорода — Большой Покровской — заставят провести ремонт входных групп и привести их в соответствие с единой стилистикой улицы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил и.о. главы администрации города Сергей Миронов по окончании оперативного совещания в мэрии 18 сентября 2017 года.

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По его словам, в ближайшие несколько дней со всеми собственниками будут проведены разъяснительные беседы, в ходе которых будут установлены предполагаемые сроки ремонта.

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«Мы не должны допустить, чтобы после благоустройства тротуаров, какой-то магазин или кафе начал ремонт фасада или крыльца», — заявил Миронов.

Тем временем на самой улице продолжается замена брусчатки на гранитную плитку. Этот процесс вызвал некоторое недопонимание среди нижегородцев, сомневающихся в острой необходимости замены хорошей брусчатки на что-то еще и выделение на эти цели десятков миллионов бюджетных рублей. В социальных сетях жители города отмечают, что местные власти стараются «пустить пыль в глаза» будущим гостям чемпионата мира по футболу 2018 года.

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Тем не менее, ремонт идет. По данным нижегородской мэрии, уже произведена укладка 200 квадратных метров новой гранитной плитки и 230 погонных метров лотков для дождевых сточных вод.

Старую брусчатку планируется использовать для ремонта пешеходного участка Большой Покровской от улицы Октябрьской до Малой Покровской. Там планируется отремонтировать около 4 тысяч квадратных метров покрытия. Остальное пойдет на ремонт тротуаров в других районах города и на восстановление просадок и деформаций в осенне-зимний период.

Как сообщало ИА REGNUM, современная брусчатка появилась на Большой Покровской в 2006—2007 годах, когда по инициативе мэра города Вадима Булавинова была проведена реконструкция улицы. Появление брусчатки было встречено нижегородцами по-разному. Особенно женщинами, которые с большим трудом могли ходить по ней на каблуках.

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Позже свою лепту в историю с укладкой брусчатки внесло региональное управление ФСБ РФ, возбудившее дело по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере при реконструкции Большой Покровской.

По данным ФСБ, поставщик брусчатки ООО «Нобетек» по муниципальному контракту при производстве реконструкции Большой Покровской поставило заведомо некачественную брусчатку, не соответствующую требованиям ГОСТ и непригодную для эксплуатации в качестве дорожного покрытия.

Ущерб бюджету Нижнего Новгорода был оценен в сумму более 16 млн. рублей. Позже директор предприятия был оправдан в суде.