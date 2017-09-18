Тбилиси, 18 сентября, 2017, 18:40 — ИА Регнум. «Активное сотрудничество с Китайской Народной Республикой является одним из главных приоритетов для Грузии», — заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе после встречи с вице-спикером Национального комитета при Народном политическом консультативном совете Китая Ма Пейхуа. По информации пресс-службы парламента Грузии, встреча состоялась 18 сентября в рамках визита делегации Китая в Тбилиси.

Грузия

По словам Ираклия Кобахидзе, сотрудничество между двумя странами в разных сферах за последние годы претерпело значительный прогресс. Спикер грузинского парламента подчеркнул важность дальнейшего углубления двусторонних взаимоотношений и роль законодательных органов в этом деле.

«Очень важно, чтобы Грузия восстановила свою историческую функцию связующего звена между Европой и Азией», — заявил Кобахидзе.

Значение двусторонних визитов и встреч отметил и вице-спикер Национального комитета при Народном политическом консультативном совете Китая, сообщив, что в ноябре на «Форум Шелкового пути» в Тбилиси прибудет представительная делегация из Пекина. Он поблагодарил Грузию за участие в инициированном правительством Китая проекте «Один пояс — один путь» и выразил готовность оказания ей помощи для еще более активного вовлечения в этот проект.