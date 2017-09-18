Багдад, 18 сентября, 2017, 18:24 — ИА Регнум. К числу важнейших событий прошлой недели можно отнести решение депутатов парламента Иракского Курдистана провести 25 сентября референдум о независимости, считает шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.

jan Sefti Курды

Он отметил, что принято оно было вопреки требованиям иракского парламента отказаться от референдума, который предупредил об «угрозе единству Ирака, и поручил премьер-министру Ирака Хейдару аль-Абади «принять все меры» для его отмены». В связи с чем глава курдской автономии Масуд Барзани заявил, что «народ Курдистана не принимает приказы иракского парламента, который игнорирует голос курдов».

Тем временем против референдума выступают США и западные партнеры, Иран и Турция. Вашингтон предложил перенести референдум, а пока руководствоваться «альтернативным предложением», детали которого не раскрываются. В общих чертах, если судить по сообщениям курдских информационных сайтов, полагает Станислав Тарасов, все сводится к двум позициям. Первая: возобновление диалога между Багдадом и Эрбилем на новых условиях. Вторая позиция: перенести проведение референдума. Барзани же утверждает, что «никакой альтернативы, которая могла бы заменить референдум о независимости, Курдистану предложено не было».

«Почему именно сейчас Эрбиль решил провести референдум о независимости? Во-первых, у него появились сильные вооруженные силы, которые прошли боевую обкатку в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Во-вторых, он укрепил экономическую базу за счет контролируемых им в Северном Ираке энергетических месторождений.

Курды сейчас стремятся закрепиться в Киркуке. Но поставки идут Турции, которая может перекрыть этот важный канал доходов для курдов. Возможно, Эрбиль при этом делает ставку на то, что Запад каким-то образом нейтрализует турецкий фактор. В третьих, по мнению преподавателя кафедры связи Университета имени Бар-Илана, одного из крупнейших университетов Израиля, связано это с тем, что Эрбиль чувствует слабость Багдада, Анкары и Тегерана, которые «не осмелятся его атаковать», даже если они осознают, по словам премьер-министра Ирака Нури аль-Малики, что на Ближнем Востоке «может появиться еще один Израиль», — комментирует сложившуюся ситуацию эксперт.

Как бы то ни было, как пишет кувейтское издание Al Rai Kuwait, «когда процесс переформатирования региона станет необратимым, курды в Ираке будут вынуждены придерживаться даты референдума о независимости 25-ого числа этого месяца».

«Дальше может быть изнурительная и многолетняя политико-дипломатическая борьба, исход которой пока не очевиден. Не исключено, что появится коалиция нового типа — Турция — Иран — Сирия, которая станет выступать против Иракского Курдистана. Одним словом, ситуация на Ближнем Востоке в очередной раз меняет свои характеристики», — заключает шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Напомним, 15 сентября на первом заседании парламента после двухлетнего перерыва в его деятельности парламент Иракского Курдистана одобрил проведение в регионе референдума о независимости, который должен состояться 25 сентября. В случае положительного исхода голосования Эрбиль может начать процедуру размежевания с Багдадом, что значительным образом изменит расклад сил на Ближнем Востоке.

Читайте также: Парламент Иракского Курдистана назначил референдум о независимости