Санкт-Петербург, 18 сентября, 2017, 18:07 — ИА Регнум. Музею Фаберже отдадут западную часть Дворца Нарышкина (Шуваловой) в центре Петербурга на набережной Фонтанки, 21, литера А, сообщает 18 сентября корреспондент ИА REGNUM. Музей располагается во дворце с 2013 года, основу его собрания составляет крупнейшая в мире коллекция ювелирных произведений фирмы Карла Фаберже.

Дарья Драй ИА REGNUM Музей Фаберже

Вторая очередь работ, которую одобрил Смольный на Совете по инвестициям, предусматривает приспособление под современное использование западной части дворца. Это подразумевает восстановление лицевого фасада утраченного поперечного флигеля на основе материалов иконографии. Кроме того, объемы поперечного и западного флигеля объединят с включением в него пространства бывшего хозяйственного двора.

В отремонтированном западном и восстановленном поперечном флигелях разместят выставочные залы. Это позволит связать дворцовый комплекс воедино, а посетители сумеют обойти парадные залы по кругу.

Объем инвестиций составляет 1,5 млрд рублей. Ожидается, что проект завершат к 2020 году. Музей просит у Смольного передать здание на инвестиционных условиях, помочь со сбором необходимых документов, получением градостроительного плана, с историко-культурной экспертизой, с решением имущественно-правовых вопросов.

Губернатор Георгий Полтавченко счел, что «есть смысл предложение поддержать». Он также заметил, что подчиненным следует «поактивней доводить инвестпроекты до логического конца».

«Очень искренне к вам с этим обращаюсь. Надо заниматься не замыливанием инвестпроектов, а их поддержкой», — подчеркнул градоначальник.

Музей Фаберже в Санкт-Петербурге — частное собрание, основу которого составляет крупнейшая в мире коллекция произведений фирмы Карла Фаберже. В нее входят девять знаменитых императорских пасхальных яиц, которые обладают огромной ценностью не только как предметы высочайшего ювелирного мастерства, но и как уникальные исторические артефакты.

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Также в собрании музея — коллекции произведений декоративно-прикладного искусства, созданных русскими мастерами во второй половине XIX — начале XX века. Музей располагается в Шуваловском дворце на набережной реки Фонтанки. Учредитель музея — фонд «Связь времен», созданный известным российским предпринимателем Виктором Вексельбергом.