Калуга, 18 сентября, 2017, 17:58 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов побывал сегодня, 18 сентября, на автозаводе «ПСМА Рус» в Калуге. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, Артамонов встретился с руководством предприятия.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Губернатор Анатолий Артамонов знакомится с техническими характеристиками нового автомобиля

Главе калужского региона представили нового генерального директора предприятия Николя Фебве. Он работает в одной из материнских компаний завода (Группе PSA) с 1998 года, в последние время — операционным директором подразделения региона Евразия. В планах руководителя — восстановление на «ПСМА Рус» объемов производства для внутреннего рынка. Предприятие продолжит модернизацию, совершенствование логистических потоков, развитие экспорта автомобилей и компонентов.

В ходе встречи Анатолию Артамонову продемонстрировали две модели автомобилей — обновленный Peugeot 408 и дизельный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport.

Производство Peugeot 408 на калужском заводе уже налажено, этим летом начались его продажи в России. К выпуску «Mitsubishi Pajero Sport» планируется приступить в ближайшее время. В этой связи в следующем году предприятие перейдет на двусменный режим работы, будет создано 440 новых рабочих мест.

Как отмечалось в ходе презентации японского автомобиля, он обладает повышенной проходимостью, при этом комфортен для использования в городских условиях, оснащен самыми современными системами безопасности пассажиров, включая функцию остановки перед препятствиями. Глава области провел тест-драйв представленной модели.

Анатолий Артамонов положительно оценил планы руководства калужского автозавода альянса «Пежо-Ситроен-Митсубиши» по дальнейшему развитию предприятия. При этом он подчеркнул, что расширение локализации производства повысит конкурентоспособность автопроизводителя и позволит ему активнее продвигать свою продукцию на внутреннем рынке, в том числе — в сфере госзакупок.

Напомним, предприятие ООО «ПСМА Рус» приступило к выпуску автомобилей в 2010 году. С 2012 года здесь открыт полный цикл производства, включая операции по сварке, окраске и сборке. Завод располагает двумя производственными линиями: для выпуска автомобилей марок Peugeot, Citroën и Mitsubishi. Оборудование и технологии, применяемые на калужском заводе, полностью соответствуют мировым стандартам.