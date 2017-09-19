Москва, 19 сентября, 2017, 05:13 — ИА Регнум. Япония и Россия смогут заключить мирный договор в случае создания на Шикотане особой экономической зоны, где будут работать японские предприятия, и этого условия будет достаточно: вопрос о принадлежности Курил затронут не будет. Такое предположение высказал автор книг о России, профессор Университета Цукуба Ицуро Накамура. Заявление анализирует доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Kremlin.ru Синдзо Абэ и Владимир Путин. Владивосток, 7 сентября 2017 года

Предоставить японским компаниям возможность работать на южных Курилах официальный Токио готов при согласии создать на этих землях особую юридическую систему, которая не повредит «позиции Токио о принадлежности северных территорий (южных Курил) Японии». Россия уже давала ответ на эту концепцию, в частности, заммнистра иностранных дел Игорь Моргулов заявил, что никакие договоренности по совместной хозяйственной деятельности на Курилах не должны противоречить российскому законодательству.

Десятилетиями позиция Японии оставалась неизменной — мирный договор может быть подписан только в случае согласия Москвы на переход всех островов южных Курил под японскую юрисдикцию. Теперь же японский эксперт по России обрисовывает схему, использование которой предполагает создание «особой зоны» только на одном острове южных Курил. Заявление профессора было сделано после встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ во Владивостоке, где обратило на себя внимание стремление японского премьер-министра подписать мирный договор с Россией, причем именно с Путиным.

Зачем это нужно Абэ и пойдет ли он на резкое изменение условий заключения мирного договора, читайте в статье: Подпишут ли Путин и Абэ мирный договор «своими руками»?

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