Луганск, 18 сентября, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Украинские солдаты в Станично-Луганском районе избили военных инструкторов из Литвы, которые на территории школы изнасиловали двух несовершеннолетних жительниц села Теплое. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР на брифинге в Луганске.

U.S. Army Europe Images Литовский военный инструктор и солдаты ВСУ в ходе учений

«Мы обладаем информацией о том, что в зоне проведения так называемой «АТО» между военнослужащими ВСУ и натовскими инструкторами назревает конфликт. В населенном пункте Теплое Станично-Луганского района следователями военной прокуратуры Украины проводится расследование по факту избиения военнослужащими одного из подразделений 14-й бригады ВСУ литовских инструкторов», — заявил Марочко.

Подполковник пояснил, что причиной избиения стало «не только хамское и надменное поведение иностранных граждан как в отношении украинских военнослужащих, так в отношении местного населения, но и попустительство местных правоохранительных органов к совершению наемниками преступлений».

Читайте также: Солдаты ВСУ изнасиловали студентку в ЛНР

«12 сентября тремя литовскими наемниками на территории школы, были изнасилованы две несовершеннолетние жительницы населенного пункта Теплое. В местном отделении полиции, куда обратились потерпевшие, в приеме заявления отказали и настоятельно порекомендовали «закрыть рот». Этот факт возмутил местных жителей, что подтолкнуло отдельных военнослужащих ВСУ к самосуду над насильниками. Вследствие избиения наемников трое из них доставлены в областную больницу Харькова с множественными переломами и гематомами», — проинформировал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.

По мнению офицера из Луганска, подобный факт ярко демонстрирует отношение иностранцев к жителям Донбасса.

«Данный факт ярко демонстрирует истинную суть иностранной помощи преступному киевскому режиму в наведении «порядка» на Донбассе через геноцид его местного населения», — подчеркнул Марочко.

Читайте также: В Старобельске киевские силовики изнасиловали харьковчанку

Кроме того, подполковник добавил, что Народная милиция продолжает выявлять очередные случаи небоевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины.

«Так, в первом батальоне 53-й бригады ВСУ один военнослужащий ранен в результате неосторожного обращения с оружием. При доставке его лечебное заведение было выявлено, что пострадавший находился в сильном алкогольном опьянении», — рассказал Марочко.