Санкт-Петербург, 18 сентября, 2017, 17:49 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге уже очень скоро откроется самый большой в мире планетарий. Проект представили 18 сентября на Совете по инвестициям в городском правительстве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Alex «Florstein» Fedorov Газгольдер на Обводном канале

Под планетарий приспособят здание Газового завода Общества столичного освещения на набережной Обводного канала, 74. «Здание газгольдера десять лет использовалось для освещения Дворцовой площади, после чего появилось электрическое освещение, и здание простояло около 130 лет заброшенным», — заметил Евгений Гудов, генеральный директор компании «АРТ-Технологии».

Эта фирма известна созданием популярных выставок «Ван Гог. Ожившие полотна» и «Айвазовский. Ожившие полотна». По словам Гудова, проекционные системы, которые они разработали для этих экспозиций, прекрасно подходят для засветки планетария.

Открытие самого главного Звездного зала запланировано на 4 ноября 2017 года. Купол нового петербургского планетария будет самым большим в мире, его диаметр составляет 37 метров, в то время как у ближайшего конкурента из Японии — 35 метров. Диаметр действующего петербургского планетария составляет 16 метров.

В новый петербургский планетарий помещаются семь московских, заметил Гудов, а, между тем, московский планетарий считается крупнейшим в Европе. «Мы сразу в Книгу рекордов Гиннеса планируем попасть», — пояснил он.

Компания полагает, что планетарий будут посещать от 500 тыс. до 1 млн человек в год, стоимость билета составит около 500 рублей. Такой объект призван также «облагородить» бесславный «серый пояс» Петербурга — территорию бывших промзон Петербурга.

«Здесь создается креативный кластер с научно-технической направленностью, к тому же памятник архитектуры федерального значения без изменений переоборудуется в культурный объект и центр привлечения туристов», — заметил Гудов.

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Весь проект включает в себя три здания Газового завода на площади в 5 тыс. кв. метров. В самом газгольдере, помимо планетария, разместится выставочная галерея на высоте 6 метров, смотровая площадка под куполом, демонстрационные залы и зона технологий виртуальной реальности.

Второе здание отведено под научные лаборатории, которые будут бесплатны для посещения и устроены по принципу «науки за стеклом». В этом здании будут открыты цех прототипирования, мастерская по робототехнике, авиа‑ и ракетомоделированию, два лекционных зала, научный коворкинг, авиамодельный клуб, площадка для разработок в области виртуальной реальности и нейротехнологий.

Лаборатории планируются к открытию уже в январе 2018 года, а лекторий под открытым небом — в мае следующего года, он будет работать только летом. Наиболее интересным стартапам Гудов обещал раздавать помещения бесплатно.

Третье здание отвели под музей, где будут проходить выставки «Оживших полотен», и кафе. Его планируют открыть в начале 2019 года.

Смольный заинтересовался проектом, глава комитета по образованию Жанна Воробьева заявила, что школьники и студенты, вероятно, смогут проводить свои практические занятия по астрономии в новом комплексе. По словам Гудова, ведутся переговоры по размещению там и детского технопарка «Кванториум». Половина программ планетария же будет посвящена космосу, половина — освоению техники. Контент для такого широкоформатного купола пишется специально с участием нескольких студий.

«Мне кажется, надо помочь коллегам войти в Книгу рекордов Гиннеса, тем более, что такой проект будет привлекать туристов дополнительно», — сказал губернатор Георгий Полтавченко.

Напомним, что в Санкт-Петербурге продолжается борьба за сохранение старейшей в стране Пулковской обсерватории РАН, в охранной зоне которой планируется многоэтажная жилищная застройка.

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