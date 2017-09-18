Ярославль, 18 сентября, 2017, 17:32 — ИА Регнум. В Ярославле избита юрист-градозащитница Руслана Удалова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сама пострадавшая.

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Руслана Удалова является юристом ТСЖ «Подкова». Этот дом из 128 квартир в центре Ярославля, построенный заводом «СК» в 1937 году, является ярким образцом эпохи соцреализма и сейчас имеет статус объекта культурного наследия.

В последнее время юрист и градозащитник Руслана Удалова представляет интересы жителей дома, которые судятся с ИП Корнюхина и ИП Корнюхин. Эти предприниматели снимают подвальное помещение и сдают его различным организациям.

Жильцы дома подозревали, что грибок на стенах в доме появился из-за того, что арендаторы нарушают условия эксплуатации подвального помещения. Представители ТСЖ «Подкова» пытались получить доступ к этим помещениям, но арендаторы в этом им отказали. Пришлось решать вопрос в суде. До суда юристу Руслане Удаловой неоднократно угрожали.

Вот как она описывает события вечера субботы, 16 сентября:

«У дома нас с мужем встретил молодой человек спортивного телосложения. Он был одет в футболку с надписью «Кирилл всегда прав». Одного из наших оппонентов в судах тоже зовут Кирилл, но я тогда не обратила на это внимание. Он спросил мужа: как пройти к остановке. Муж показал и пошел дальше. Мужчина пошел за ним, а потом обернулся и нанес мне удар тупым металлическим предметом, который он достал из кармана. Я думаю, что это был кастет», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Руслана Удалова. Пострадавшая подозревает, что это был наемник ее оппонентов в судах.

В результате у женщины диагностированы большая гематома, потеря крови, сотрясение мозга, трещина носовой и подглазной кости.

Со слов пострадавшей, ей и раньше угрожали убийством или расправой. Она писала заявление в различные силовые структуры, но в возбуждении уголовного дела было отказано.

После нападения женщина обратилась к депутату облдумы Сергею Балабаеву. Тот сообщил, что «прокуратура, МВД получили депутатские запросы» и теперь градозащитница получит защиту.