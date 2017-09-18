Томск, 18 сентября, 2017, 17:22 — ИА Регнум. 60-летний Сергей Жвачкин, избранный губернатором Томской области 10 сентября на первых за 14 лет прямых выборах, официально вступил в должность на торжественном собрании Законодательной Думы Томской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, церемония состоялась в томском театре драмы, ее участниками стали полномочный представитель президента России в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло, представители депутатского корпуса, научно-образовательного комплекса, деловых кругов, общественности.

Tomsk.gov.ru Сергей Жвачкин

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Он поблагодарил всех жителей региона, пришедших 10 сентября на избирательные участки. Губернатор напомнил на инаугурации, что главной партией считает «партию томичей». «В нее входят все, кому не все равно. Все, для кого дороги такие понятия, как Россия, Родина, семья, Томская область. Все, кто неравнодушен к тому, что происходит вокруг. Все, кто чужую беду воспринимает как свою. Я уверен, я знаю, что таких людей в нашей Томской области большинство», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

«Я благодарен за поддержку людям самых разных политических убеждений. Благодарен за поддержку, пожалуй, самому стойкому коммунисту страны Егору Кузьмичу Лигачеву, — сказал губернатор. — Хочу сказать спасибо и тем, кто голосовал за других кандидатов, но пришел на выборы, проявил активность. Я убежден, что мы сможем решить очень многие проблемы, только если преодолеем равнодушие, апатию, лень, слезем с дивана, выйдем из интернета и начнем изменять жизнь не домашним ворчанием, а реальными поступками, реальными делами».

Tomsk.gov.ru Выступление Сергея Жвачки на торжественном собрании Законодательной Думы Томской области

Глава региона напомнил, что выборы губернатора прошли в Томской области впервые за 14 лет. Он подчеркнул, что для него победа на них ценна вдвойне, потому что одержана в открытой, острой, честной и конкурентной борьбе.

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«Томская область вновь доказала свою особость и демократичность: мы помогли всем без исключения кандидатам в сборе подписей и регистрации. Все имели возможность показать себя. И все получили объективные оценки избирателей», — отметил Сергей Жвачкин.

Он отметил, что региональной власти важно не остановить набранную скорость и высоту в развитии научно-образовательного комплекса, промышленности, АПК и ЛПК, атомной отрасли, дорожно-транспортного хозяйства, благоустройства и, конечно, социальной сферы.

«Нам важно двигаться дальше. Нам нужно реализовать программу, с которой я посчитал важным познакомить каждую семью в Томской области. Мы писали эту программу не в тиши кабинетов, а на встречах с людьми. В этой программе — не заоблачные, а земные проекты, ответы на вопросы, волнующие наших жителей, — отметил глава региона. — Подчеркну еще раз: свое губернаторство я оцениваю не как привилегию, а как ответственность. И я надеюсь, что все, кто поддержал меня в избирательной кампании, поддержат и дальше в моей работе».

Tomsk.gov.ru Торжественное собрание Законодательной Думы Томской области

Как уже сообщало ИА REGNUM, на должность губернатора Томской области претендовали врио губернатора Сергей Жвачкин («Единая Россия»), руководитель фракции коммунистов в областной думе Наталья Барышникова (КПРФ), врач-травматолог-ортопед Северской клинической больницы Александр Ростовцев («Справедливая Россия») и депутат Госдумы от Томской области Алексей Диденко (ЛДПР).

Жвачкин победил в первом туре, получив поддержку 60,6% избирателей. На втором месте был Алексей Диденко (19,4%). Явка составила 25,7%.

Сергей Жвачкин руководит Томской областью с 2012 года. До этого он много лет работал в структурах «Газпрома», возглавлял «дочки» корпорации в Томской области, на Кубани. Избирался депутатом Томской областной думы.