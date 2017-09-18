Москва, 18 сентября, 2017, 19:00 — ИА Регнум. В начале 2017 года московские власти вновь благоустраивали столицу: к концу ноября планировалось привести в порядок 87 территорий столицы, в том числе и участок Садового кольца. Помимо реконструкции дорог, москвичам обещали облагородить парки, высадить новые деревья, установить скамейки и исторические фонари. Полный список адресов опубликован на сайте мэра Москвы. Что же вышло на самом деле? Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.

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Обновлением территорий Москвы занималось ООО «Стройстандарт». Накануне Дня города Москвы власти официально заявляли, что работы по проекту почти закончены. На Пречистенской набережной было установлено три десятка смотровых площадок и десяток дождеприёмных колодцев, а на Саввинской набережной «выполнили фрезерование существующего дорожного покрытия и разобрали цементобетонное основание», как сообщают на городском официальном портале.

После празднества Дня города в социальных сетях посыпались сообщения о том, что дороги либо наспех «засыпали» асфальтом, либо бросили всё так, как было. И через два дня работы начались заново: убрали свежие разметки, поставили заборы, вернули дыры в ограде набережных… Конечно, даже после ремонта, наспех законченного к 870-летию столицы, осталось много казусов.

Во-первых, камни, составляющие бордюр, не в самом лучшем своём состоянии: кое-где образовались сколы, сами они прилегают к плитке и асфальту неплотно, расползаются. Почти везде отсутствуют лотки ливневой канализации, видимо, вода будет испаряться, не доходя до дорог. А там, где они есть, то лучше не надо, потому что держатся они очень плохо и находятся совсем не там, где должны быть. В дождливую погоду эта проблема стала ещё заметнее, ведь на дорогах и тротуарах образовались большие лужи, машины ехали очень медленно, боясь обрызгать прохожих.

Кроме того, кое-где плитку на тротуаре либо не успели доложить, либо решили перекладывать. Однако неизвестные дыры нарушают весь рисунок. Да и в целом рисунок плитки далёк от идеального. Все какие-либо огрехи просто залиты цементом или вовсе оставлены неисправленными.

Столбы и другие конструкции, видимо, красили прямо на месте, вбив их в землю. На это указывают большие следы от краски почти возле каждого объекта.

Если смотреть на канализационные люки, то можно подумать, что их просто положили сверху, они держатся на плитке. Также люки расположены странным образом, кое-где даже по два люка на расстоянии 20—30 см. Они смотрятся очень некрасиво, нарушают рисунок плитки.

И, наконец, обустройство Саввинской набережной хоть теоретически и закончено, как сообщают на официальном сайте мэра, но всё ещё не дошло до неё фактически. По дороге ходят рабочие, деревья пока ещё в процессе посадки.

В ближайшем будущем станет видно, в каком виде сдадут окончательный проект. Однако, как видно, работ ещё очень много.

По сравнению с другими годами, реконструкция дорог в 2017 стала самой масштабной. Если в 2015 году потратили 21,6 млрд, в 2016 — 22,4 млрд, то в 2017 году выделили 37,4 млрд рублей.