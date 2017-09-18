Москва, 18 сентября, 2017, 17:04 — ИА Регнум. Государственные испытания нового фрегата «Адмирал Макаров» успешно завершены и до конца сентября корабль передадут Военно-морскому флоту, сообщает 18 сентября Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Mil.ru Новейший фрегат «Адмирал Макаров»

По словам заместителя Главкома ВМФ по вооружению вице-адмирала Виктора Бурсука, все этапы государственных испытаний пройдены, всесторонне проверены матчасть корабля, системы жизнеобеспечения, ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения, навигационные и гидроакустические комплексы.

До начала октября текущего года фрегат «Адмирал Макаров» проекта 1135.6 передадут Военно-морскому флоту.

Справка: третий по счету фрегат в серии кораблей проекта 11 356 «Адмирал Макаров» заложили на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» 29 февраля 2012 года по заказу Министерства обороны РФ. Предыдущие два корабля этой серии, «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», переданы в состав Черноморского флота 11 марта и 7 июня 2016 г.

Фрегаты проекта 11 356 имеют водоизмещение в четыре тыс. т, автономность до 30 суток и способны развивать скорость до 30 узлов.

Эти корабли вооружены крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом «Штиль-1», 100-мм автоматической артустановкой А-190, зенитными артиллерийскими комплексами, реактивной установкой для глубинных бомб, торпедными аппаратами, а также палубным вертолетом типа Ка-27 или Ка-31.