Газовая революция Порошенко споткнется о дырявые трубы?
Киев, 19 сентября, 2017, 03:59 — ИА Регнум. Украинский «Нафтогаз» провел переговоры с «Газпромом» по поводу контракта на покупку-продажу газа, и по их итогам украинская сторона идет в суд для получения финального решения о новой формуле расчета цены. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Что стоит за его словами, обсуждает Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.
Будучи важной статьей дохода украинского бюджета, транзит российского газа находится под угрозой. Петр Порошенко сообщил, что контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины заканчивается в 2019 году, в связи с чем Киев намерен при помощи ЕС «добиться революционного изменения в организации транзита». Намерение Украины предоставлять услуги транзита не России, а Европе, приведет к тому, что ЕС будет выкупать газ на границе Украины и РФ и самостоятельно платить Украине за транзит.
Одна из проблем, связанных с этой идеей, сводится к напряженности между «Нафтогазом» и «Укртрансгазом», которая возникла на почве выделения денег на ремонт ГТС и чрезмерного затягивания сроков регламентных работ. Транзит по новым газопроводам (а строительство «Северного Потока — 2» продолжается) или по дырявой украинской трубе с учетом нестабильной ситуации внутри правящей верхушки — вот две стоящие перед ЕС альтернативы.
Подробнее об этой и других новостях энергетики Украины читайте в статье: Порошенко требует от ЕС революции в транзите газа: обзор энергетики
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