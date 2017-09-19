Киев, 19 сентября, 2017, 03:59 — ИА Регнум. Украинский «Нафтогаз» провел переговоры с «Газпромом» по поводу контракта на покупку-продажу газа, и по их итогам украинская сторона идет в суд для получения финального решения о новой формуле расчета цены. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Что стоит за его словами, обсуждает Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов REGNUM Обзор энергетики Украины

Будучи важной статьей дохода украинского бюджета, транзит российского газа находится под угрозой. Петр Порошенко сообщил, что контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины заканчивается в 2019 году, в связи с чем Киев намерен при помощи ЕС «добиться революционного изменения в организации транзита». Намерение Украины предоставлять услуги транзита не России, а Европе, приведет к тому, что ЕС будет выкупать газ на границе Украины и РФ и самостоятельно платить Украине за транзит.

Одна из проблем, связанных с этой идеей, сводится к напряженности между «Нафтогазом» и «Укртрансгазом», которая возникла на почве выделения денег на ремонт ГТС и чрезмерного затягивания сроков регламентных работ. Транзит по новым газопроводам (а строительство «Северного Потока — 2» продолжается) или по дырявой украинской трубе с учетом нестабильной ситуации внутри правящей верхушки — вот две стоящие перед ЕС альтернативы.

Подробнее об этой и других новостях энергетики Украины читайте в статье: Порошенко требует от ЕС революции в транзите газа: обзор энергетики

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