Переславль-Залесский, Ярославская область, 18 сентября, 2017, 16:31 — ИА Регнум. В Переславле Ярославской области несколько раз откладывали окончание ремонта школы № 5. Об этом сообщает газета «Независимая. Жизнь в Переславле».

Газета «Независимая жизнь в Переславле» Холл школы

Капитальный ремонт крыши школы-сада №5 проводится по губернаторской программе «Решаем вместе». Подрядчики начали ремонт 1 августа, но к началу учебного года не успели. Школу решили принять условно, с условием, что подрядчик к 1 сентября все закончит. Но проливные дожди в Переславле четко указали не несовершенство ремонта крыши. Начальные классы школы № 5 перевели учиться в соседнюю школу № 4

Из-за нехватки учебных помещений два четвертых класса перевели учиться во вторую смену. Для родителей это было шоком, поскольку дети не смогут посещать платные кружки, дополнительные занятия, репетиторов, а родителям пришлось менять график работы, чтобы отводить и забирать детей из школы.

«На собрании заместителю главы города Сергею Дьячкову пришлось выслушать немало резких слов от родителей четвероклассников. В ответ Сергей Викторович просил потерпеть две, всего лишь две недели. С учетом того, что собрание состоялось 7 сентября в четверг, оставалось потерпеть всего лишь 10 дней, из которых четыре дня — выходные. Родители согласились, но отметили, что если 18 сентября их дети не будут учиться в первую смену, они начнут действовать более жестко, мало не покажется никому. Вплоть до того, что потребуют организовать учебный процесс в кабинетах администрации города» — пишет «Независимая. Жизнь в Переславле».

Заместитель главы администрации Сергей Дьячков отказался комментировать корреспонденту ИА REGNUM ситуацию. Но к обещанному сроку школа все еще не готова.

«На данный момент ремонт крыши завершен, внутренние помещения просушены, подрядчик за свой счет ликвидирует последствия протечки. До конца этой недели ремонт планируется завершить, после чего будет произведена уборка и расстановка по местам мебели и методических материалов», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Переславля.

«Дети, которые обучались в 5 школе, временно переведены на обучение в школу №4. В первую неделю обучения четвертые классы 4-й школы учились во вторую смену. Сейчас 4-я школа изыскала возможности, и у них все классы учатся в первую смену. Что касается обучающихся из пятой школы — у них только первые классы учатся в первую смену, а вторые, третьи и четвертые обучаются во вторую смену. Спасибо родителям большое за понимание, с ними проводилось собрание, на котором были озвучены сроки — сентябрь, плюс-минус десять дней. После ремонта нужно будет все отмыть, расставить по местам» — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник управления образования Галина Зарайская.

Чиновники надеются, что все дети вернутся за свои парты второго октября.