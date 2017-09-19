Москва, 20 сентября, 2017, 02:58 — ИА Регнум. Скандал вокруг фильма «Матильда» открывает все новые стороны опасного процесса — перевода темы от оскорблений чувств верующих/коррупции к созданию «православного» аналога террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — считает постоянный автор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Н. Кочергин. Врангель идет. 1920. Плакат времен Гражданской войны в России

Само название — «Христианское государство» — непрозрачно намекает на идейных вдохновителей образа отечественных радикальных бородачей. Причем у радикализации оказывается две дополняющие друг друга стороны — нагнетаемая истерия по поводу катастрофы, которой грозит стране демонстрация «Матильды», и отсутствие внятной реакции со стороны властей на возмутительные противоправные действия «защитников чести последнего императора».

То, что в России, как и в любом обществе, существуют радикальные элементы, готовые при должном подогреве и небольшом попустительстве перейти от слов к делу, не секрет. Главный вопрос поэтому состоит в том, начинает ли власть заигрывать с этими условными черносотенцами. Сейчас, когда речь идет не о словесных баталиях в интернете, а об открытом терроре, представители власти и Церкви не спешат признать этот факт и назвать вещи своими именами. Одним преступная «мотивация понятна», другие считают экстремизм «ответом на отсутствие цивилизованного диалога», третьи просто продолжают накручивать истерию.

Является ли мягкое отношение к новым террористам частью кампании в пользу Николая Второго как «жертвы коммунизма», читайте в статье: Матильда в голову, бес в ребро? — как депутаты ГД РФ оправдывают терроризм

Читайте также другие статьи Дмитрия Буянова по актуальным общественно-политическим событиям.