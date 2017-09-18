Как в Польше пытались заставить Крым молчать: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 сентября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- В пику России: Киев представит свое предложение по миротворцам в Донбассе;
- Форсирование Евфрата: подробности операции, которую провел спецназ Сирии при поддержке ВКС России;
- Без права голоса: на совещании ОБСЕ в Варшаве не дали выступить постпреду Крыма;
- Коварный план: в Тбилиси заявили о «проекте Саакашвили» под руководством ЦРУ;
- Быстро, качественно и недорого: в Чечне предложили поменять систему строительства в России.