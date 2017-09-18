Калуга, 18 сентября, 2017, 15:33 — ИА Регнум. В Калуге предлагают ввести систему 50-процентной скидки на товары с истекающим сроком годности. Как заявил в ходе тематического круглого стола председатель Законодательного собрания области Виктор Бабурин, система бы пользовалась успехом у пенсионеров, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Zskaluga.ru На заседании круглого стола

«Нужно вводить эту систему и у нас. Десятки тысяч пенсионеров скажут вам спасибо!» — предложил Бабурин.

В работе круглого стола приняли участие депутаты заксобрания, руководитель регионального управления федеральной антимонопольной службы Дмитрий Каретин, сотрудники регионального министерства конкурентной политики, члены мониторинговой группы «Честная цена», представители торговых сетей и товаропроизводителей.

Открывая заседание, спикер законодательного собрания области Виктор Бабурин заявил:

«Мы не оставим население один на один с существующими проблемами. Проблем несколько. Во-первых, совершенно не обоснованно возникает дефицит продуктов питания, да и других товаров. Ведь наши производители способны практически полностью обеспечить население Калужской области продуктами. Второе, что беспокоит — это качество товаров, которые лежат на прилавках. Третье — это цены, которые в условиях рынка не могут регулироваться государством, но они не должны необоснованно расти. Мы обязаны это контролировать, сводить воедино всех, кто занимается выращиванием, производством продукции, кто занимается её переработкой и тех, кто её продаёт».

Также он затронул проблему дефицита хлеба в сетевых магазинах региона. Так, некоторые поставщики перешли на работу в режиме автозаказа, в процесс которого не может смешиваться конкретный магазин, регулируя свои потребности, хотя отдельные магазины уже перешли на систему, когда заказы на хлеб оформляются по нескольку раз в день, и в таких торговых точках дефицита не возникает. Другие магазины готовы переходить на безвозвратную систему и по ряду других продуктов.

Депутат регионального парламента Елена Лошакова отметила, что ещё сохраняется проблема дискриминации производителей со стороны сетей в плане дополнительных сборов. По-прежнему на прилавках присутствуют продукты, не соответствующие своей маркировке.

Напомним, с 13 по 16 сентября в магазинах федеральных торговых сетей области на 1% увеличились цены на сметану. В Калуге наблюдались максимальные среди соседних областных центров регионов ЦФО цены на мясные консервы и сливочное масло.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Калужской области жалуются, что в вечернее время в магазинах региона невозможно приобрести качественный хлеб — либо он уже чёрствый, либо его и вовсе нет в продаже.

По мнению заместителя министра конкурентной политики Калужской области Льва Марченкова, такая ситуация сложилась в связи с переходом в регионе на безвозвратную систему продажи хлеба. Предполагалось, что эта мера защитит производителей хлебобулочных изделий от необоснованных возвратов. Марченков призвал рассматривать с поставщиками варианты оптимизации поставок, например, увеличения частоты завоза хлеба в магазины, чтобы он всегда присутствовал на полках.

«Раньше торговые сети заказывали хлеб в большом количестве, потом его излишки возвращали обратно хлебозаводам. Переходный период может вызвать проблемы. Поэтому на местах надо ситуацию мониторить, отслеживать и в рамках действующего законодательства принимать соответствующие решения. Надеюсь, что совместными усилиями, путём переговоров торговых сетей, производителей, муниципальных властей мы проблему решим, и на прилавках магазинов будут присутствовать свежие хлебобулочные изделия в ассортименте», — считает замминистра.