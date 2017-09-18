Киев, 18 сентября, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Украинское правительство подало в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на 2018 году (№7000), который депутаты должны рассмотреть уже в октябре. Согласно документу, впервые доходы бюджета вырастут на 15% и превысят 1,118 трлн грн. (42 млрд 639 млн долл.). Правительство заложило незначительное повышение соцстандартов (минимальной зарплаты, прожиточного минимума), незначительный рост инфляции на уровне 7%, снижение курса национальной валюты до 29,3 грн. за доллар (в бюджете-2017 — 27,8 грн./долл.) и дефицит бюджета в 2,4% ВВП (вместо нынешних 3%).

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет Украины

Макропоказатели

Сводный бюджет включает в себя общую часть (защищенные статьи расходов) и специальную (незащищенные), плюс местные бюджеты. Его доходы прогнозируются на уровне до 1,12 трлн грн. (в 2017 г. — 974 млрд грн. или 37 млрд 147 млн долл.), расходная — 1,19 трлн грн. или 45 млрд 385 млн долл. (в 2017 г. — 992 млрд грн. или 37 млрд 833 млн долл.). Правительство заложило рост ресурсов местных бюджетов с учетом трансфертов на уровне 32% — до 521 млрд грн. (19,8 млрд долл.), а рост доходов местных бюджетов — на 36%, до 250,4 млрд грн. (9,5 млрд долл.).

Кроме того, в документе заложен рост ВВП Украины на 3%. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, налоги повышать не будут, а доходы увеличатся за счет экономического роста.

«Мы должны обеспечить полную прогнозируемость для предпринимателей — ставки налогов меняться не будут. Мы сохраняем по всем налогам устойчивую систему… 15 сентября мы внесли в парламент закон о бюджете на 2018 год. Это бюджет развития. Мы обеспечим качественное финансирование всего оборонного комплекса, инвестирование в развитие экономики, что чрезвычайно важно. Реформирование образования, финансирование здравоохранения, строительство дорог, поддержка культуры и науки — также приоритеты бюджета 2018 года. Мы открыты для диалога — с экспертной средой и депутатами. Но убежден, что бюджет надо принимать вовремя и прогнозируемо», — сказал Гройсман, слова которого цитирует пресс-служба правительства.

Общий объем государственного долга, рассчитанный в национальной валюте, составит 1,99 трлн грн. (75 млрд 896 млн долл.) и составит 61,5% от ВВП. Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2018 год прогнозируется в объеме 130,2 млрд грн. (более 4 млрд 965 млн долл.), что на 16,93 млрд грн. (645 млн долл.) больше плана на 2017 год.

Социальные расходы

В 2018 году на Украине расходы на социальную помощь вырастут на 4% — до 122,7 млрд грн. или 4,6 млрд долл. (против 117,6 млрд грн. в 2017 году), из которых 55 млрд грн. (2 млрд 97 млн долл.) будет направлено на коммунальные субсидии. Согласно базовому сценарию, среднемесячная заработная плата составит 8 629 гривен (329 долл.) и в реальном измерении увеличится на 10,9%. Премьер-министр заявлял, что за год минимальную зарплату планируют поднять на 523 грн. или 19 долл. (на 16%) — с 3200 до 3723 грн. (до 141 долл.), средний прожиточный минимум на 100 грн. или 3,8 долл. — с 1600 до 1700 грн. (64 долл.).

О росте пенсий станет известно после принятия закона о пенсреформе, что ожидается уже в этом месяце. Тем не менее, на финансирование Пенсионного фонда предусматривается 141 млрд грн. или 5,3 млрд долл. Это на 15 млрд грн. (572 млн долл.) меньше, чем в госбюджете 2017 года (предусматривалось до 156 млрд грн.).

Образование

На образование обещают потратить до 217,5 млрд грн (8 млрд 295 млн долл.), что почти на 8 млрд грн или 305 млн долл. превышает показатели прошлого года. «Выделяем 1 млрд грн на модернизацию начальной школы — нам необходимы современные средства образования, а также предлагаем направить 504 млн грн. на инклюзивное образование. Это вопрос нашей морали и доброты и понимания того, что рядом есть люди, которые требуют внимания со стороны общества. Также мы увеличиваем финансирование науки — до 7,9 млрд грн. У нас есть наработки, поэтому мы должны обеспечить реализацию многих вещей и наработок, которые ждут своего внедрения», — пояснил Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

Учителям обещают поднять зарплаты еще на 25%. К примеру, учитель 1 категории получит более 8000 грн. или 305 долл. (+1600 грн.). «Вопросы образования также остаются приоритетными. Мы выполняем обещание роста зарплаты учителям в 2018 году на 25%», — сказал Гройсман.

Медицина и культура

Сфера здравоохранения также получит дополнительный ресурс. Финансирование медицины, согласно проекту бюджета на 2018 год, вырастет на 10% — до 112,5 млрд грн. (4 млрд 290 млн долл.), из которых, в частности, 1 млрд грн. (более 38 млн долл.) будет направлен на финансирование правительственной программы «Доступные лекарства». Около 6 млрд грн. (22,8 млн долл.) направят на государственную закупку лекарств. Наконец, культура получит 4,1 млрд грн. или 156 млн долл. (+0,9 млрд), в том числе на музей Голодомора 200 млн (7,6 млн долл.), на чествование памяти героев «Революции достоинства» — 50 млн (1,9 млн долл.).

Дороги и аграрии

Правительство заложило рекордное (на 37%) увеличение финансирование строительства и ремонта дорог. На эти цели заложено 44 млрд грн. или 1 млрд 678 млн долл. (+12 млрд по сравнению с 2017 годом). Государственную поддержку аграриев планируется увеличить на 16% — до 7,3 млрд грн. (278 млн долл.). Гройсман уточнил, что рост господдержки АПК на 1 млрд грн. обусловлен запуском новой программы поддержки малых фермерских хозяйств. Контроль распределения этих средств будет осуществлять ассоциация фермеров. Предусмотрено выделение 2 млрд грн. (76 млн долл.) дотаций на поддержку растениеводства, в том числе производства ягод, животноводства; 1 млрд грн. (более 38 млн долл.) выделят на программу 20% компенсации аграриям стоимости украинской сельхозтехники. Правительство также предложило новую программу господдержки на 2,3 млрд грн. (более 87 млн долл.) для поддержки развития животноводства.

Оборона и война

Затраты на оборону и силовые структуры вырастут на 15% до 165 млрд грн. или 6 млрд 292 млн долл. (5% ВВП). Это на 22 млрд грн. (839 млн долл.) больше, чем в 2017 году. В частности, Вооруженные силы Украины получат 60 млрд или 2 млрд 288 млн долл. или (+11 млрд), из них на закупку вооружения — 16,4 млрд или 625 млн долл. (+6,5 млрд), МВД, Госпогранслужба и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям — 63,9 млрд или 2 млрд 437 млн долл. (+10,8 млрд).

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 13 сентября о предложениях к проекту закона о госбюджете на 2018 год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба президента.

Так, СНБО поручил кабинету министров предусмотреть в проекте закона о госбюджете на 2018 год расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны.

При этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны предусмотреть в объеме не менее 165 372,3 млн гривен (6,3 млрд долл.), в том числе не менее 158 997,3 млн гривен (6,063 млн долл.) — из общего фонда госбюджета, 6 375 млн гривен (243 млн долл.) — из специального фонда госбюджета. В частности, для Министерства обороны в 2018 году должно быть предусмотрено финансирование за счет средств общего фонда госбюджета в объеме 81 689,2 млн гривен (3 млрд 115 млн долл.), а за счет средств специального фонда — в объеме 1 625,3 млн гривен (61,9 млн долл.). На финансирование Нацгвардии в 2018 году должно быть предусмотрено финансирование за счет средств общего фонда госбюджета в объеме 10 354 млн гривен (394 млн долл.), за счет средств специального фонда — в объеме 739 млн гривен (28,1 млн долл.).

Оценки экспертов

Министр финансов Украины Александр Данилюк отметил, что бюджет на 2018 год — «реалистичный, сбалансированный, эффективный и рассчитан на перспективу». По его словам, документ «закладывает основу для проведения глубоких системных реформ». Он напомнил, что впервые бюджет построен на основе трехлетней резолюции. Это свидетельствует о внедрении более предсказуемой бюджетной политики.

«Для эффективного использования бюджетных средств мы определили основные приоритеты Бюджета-2018: образование, медицина, оборона и безопасность, социальная сфера, децентрализация, поддержка фермеров, ремонт и строительство дорог», — написал 6 сентября Данилюк на своей странице в социальной сети Facebook.

В свою очередь украинский экономист Иван Никитченко заявил, что «экономический рост в 3% реальный, но этого мало, нам надо хотя бы 5—7% для быстрого развития». Он сообщил, что девальвация гривны разгонит инфляцию и рост цен.

«Вызывает сомнение инфляция: неясно, за счет чего она будет снижаться. При этом курс доллара вырастет до 29,3 с 27,2 грн./долл. То есть только за счет девальвации гривны цены на импортные товары, топливо и т.д. вырастут на 7,7%. Радует постоянный рост расходов на дороги. Конечно, хотелось бы минимум 50 млрд грн., но надеюсь, что в следующие годы будет больше», — сказал Никитчекно в интервью газете «Сегодня».

Кроме того, украинский экономист Александр Охрименко считает, что правительство заложило нереальные макроэкономические показатели.

«Они просто заложили то, что прописано в меморандуме с МВФ. Взяли его и механически переписали… Если он (прогноз макропоказателей бюджета 2018 — ред.) не сбудется, никто не обратит на это внимание», — сказал Охрименко, пишет Golos.ua.

Эксперт считает, что прогнозный размер инфляции занижен примерно в два раза, а рост ВВП завышен.

«Понятно, что инфляция будет выше. Что касается прогноза роста ВВП? На этот год планировали рост ВВП в 3%. Сейчас даст Бог если рост ВВП будет 1,5%, поскольку прогноз роста 1,2%—1,6%. Тут будет тоже самое: запланировали 3%, будет полтора, возможно 2%», — отметил Охрименко.

Как сообщалось, 15 сентября во время поездки во Львовскую область министр обороны Степан Полторак заявил, что в 2018 году на Вооруженные силы Украины из государственного бюджета планируют выделить 83,3 млрд грн. или 3 млрд 176 млн долл.

«Предварительно после проведения заседания Совета национальной безопасности и обороны бюджет для Вооруженных сил Украины на следующий год планируется в размере 83,3 млрд грн. Но для этого нужно еще решение правительства и Верховной Рады Украины», — сказал министр.

Полторак подчеркнул, что указанная сумма почти на 20 млрд грн. (762 млн долл.) больше, чем было выделено на содержание ВСУ в 2017 году. Он добавил, что в государственном бюджете на 2018 год предполагается в два с половиной раза увеличить финансирование развития сферы вооружений.

Напомним, ранее генеральная прокуратура Украины обнаружила, что на конец 2016 года дебиторская задолженность предприятий-поставщиков перед минобороны увеличилась втрое — на 2,4 млрд грн (91 млн долл). Таким образом, она достигла рекордной суммы — более 6,1 млрд грн. или 232 млн долл.