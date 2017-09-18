Ярославль, 18 сентября, 2017, 15:17 — ИА Регнум. На комитете облдумы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике депутаты задали вопрос директору ЯрОблЕИРЦ — хватает ли расчетному центру суммы в 3,9%, которую он берет за свои услуги и какова получаемая им прибыль, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сайт Ярославской областной Думы Любовь Новоселова

Напомним, цифра в 3,9% с самого начала вызвала шквал критики со стороны коммунальщиков, депутатов разных уровней и представителей управляющих компаний. Ее называли явно завышенной и указывали, что конкуренты ЯрОблЕИРЦ просят за свои услуги существенно меньшие суммы.

Однако, как пояснила директор ЯрОблЕИРЦ Любовь Новоселова, работают они в убыток.

«3,9% не покрывает всех расходов «ЯрОблЕИРЦ». Еще в ближайшие два года с таким объемом счетов, как сегодня, этот процент точно не покроет наших расходов. Мы живем за счет средств инвестора» — пояснила депутатам Любовь Новоселова

Она также рассказала о работе возглавляемой структуры. На сегодняшний день ЯрОблЕИРЦ выставляет квитанции во всех муниципальных образованиях Ярославской области. В обслуживании находится 513 тысяч лицевых счетов, из них по 450 тысячам идет начисление по электроэнергии, по 323 тысячам — жилищно-коммунальные услуги. Средний уровень собираемости платежей находится на уровне 94−96 процентов.

По словам Любови Новоселовой, в работе «ЯрОблЕИРЦ» есть проблемы со сроками выставления квитанций.

«Так как объем информации по каждому контрагенту большой и обрабатывается он на общем сервере с заливанием информации на общую базу данных, в этот период невозможно вносить какие-либо изменения, из-за этих нагрузок возникают небольшие сдвиги по срокам выставления квитанций. В настоящее время ведутся работы по разделению всех имеющихся у нас районов на отдельные базы и сервера для того, чтобы была возможность закрывать периоды независимо друг от друга. Также немаловажной является проблема доставки квитанций после их распечатки из типографии. Почта России, к сожалению, не справляется с поставленной задачей и условиями договора, заключенного между нами, и на некоторый небольшой объем мы уже заключили договор с новой организацией курьерской доставки. Надеемся в ближайшее время решить эти проблемы» — сказала Любовь Новоселова.

По ее словам, готовится изменение формата квитанции: на данный момент прорабатывается вопрос об уменьшении штрих-кодов, тем самым будет сокращено место и увеличен шрифт.

«Сейчас Сбербанк предлагает все услуги зашить в один штрих-код, и распределять оплату по поставщикам уже после сканирования операционистом. В настоящее время такая система тестируется на одном из ярославских ТСЖ, посмотрим, как пройдет нововведение, если положительно, то мы на своих квитанциях тоже укажем один штрих-код» — пояснила директор ЯрОблЕИРЦ.

Также она сообщила, что решается вопрос по рассылке единого платежного документа по электронной почте после регистрации собственника в личном кабинете на сайте ЯрОблЕИРЦ.