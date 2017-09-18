Пекин, 18 сентября, 2017, 14:22 — ИА Регнум. Китайские автолюбители активно обсуждают первые фотографии серийного кроссовера Qoros Model Young, снимки которого были выложены в сеть накануне. Напомним, бренд Qoros принадлежит китайскому автогиганту Chery.

Pcauto.com.cn Qoros Model Young

Засекреченный кроссовер был замечен во время дорожных испытаний в одном из китайских мегаполисов. Производитель до сих пор не сообщил подробные технические характеристики своей новинки, более того, до сих пор не объявлено официальное название модели, пишет «Тайпин цичэ».

Как отмечают специалисты, Qoros Model Young является «доработкой» Chery Tiggo 7 — очень популярного в Китае городского кроссовера. Благодаря обновлению дизайна автопроизводитель планирует увеличить количество покупателей среди молодежи, на что намекает рабочее название модели.

Автомобиль поступит в продажу не ранее весны 2018 года, официальная презентация состоится уже в начале следующего года. Под капотом Qoros Model Young расположился 1,5 — литровый турбированный двигатель мощностью 154 л.с., который будет работать с 6-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатой роботизированной коробкой переключения передач.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в сеть попала фотография нового Volkswagen Touareg 2018, интересным представляется то, что новый автомобиль немецкого автопроизводителя был замечен бдительными гражданами в Москве.