Ярославль, 18 сентября, 2017, 14:18 — ИА Регнум. 27 сентября в Ярославле в туристическом квартале «Злато Место» откроют «Паспортный стол Золотого кольца». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в межрегиональном объединении туриндустрии «Золотое кольцо».

Фото Юлии Смук Паспортный стол «Золотого кольца»

Дата открытия выбрана не случайно — 27 сентября традиционно празднуется Всемирный День туризма. Как официально признанная «столица Золотого кольца», Ярославль готовится открыть новый уникальный туристический объект на самом популярном туристическом маршруте страны.

«Начиная с 27 сентября путешественники по Золотому кольцу смогут не только зарегистрировать свое пребывание в городах, традиционно входящих в маршрут, но и совершать поездки по системе скидок. Паспортный стол Золотого кольца не только позволит с легкостью получить официальный документ путешественника, но и увезти из «столицы Золотого кольца» памятный сувенир», — сказал корреспонденту ИА REGNUM управляющий туристическим кварталом Злато Место Александр Седухин.

В паспортном столе есть «Почта Золотого кольца», где туристы смогут послать близким и дорогим людям памятные открытки с изображением туристического Ярославля сегодня и в дореволюционные времена. Любителям пеших маршрутов предложат выправить «Удостоверение пешехода Золотого кольца».