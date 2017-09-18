Волгоград, 18 сентября, 2017, 14:03 — ИА Регнум. В Волгограде дольщики проблемных домов в очередной раз попытались достучаться до властей. 16 сентября в центре города на площади Ленина собрались те, кто приобрел квартиры в ЖК «АхтубаСитиПарк», к ним присоединились и дольщики ЖК «Парк Европейский», «Доминант» и «Чайка-2», передаёт ИА REGNUM.

Zakprf.ru Пикет в Волгограде

Митинг администрация согласовала, но самих представителей власти на акции протеста замечено не было. Видимо, чиновники посчитали, что встречи, проведенной 14 сентября на площадках строительства многоквартирных домов губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым с инициативными группами дольщиков, пока достаточно.

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Более двух сотен граждан выступили с призывами обратить внимание на их проблемы и всерьёз взяться за их решение. Собравшиеся подчеркнули, что большинство дольщиков не в состоянии получить обещанные компенсационные выплаты, поскольку почти все страховые компании обанкротились ещё раньше, чем застройщики, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру». Многих горожан, взявших ипотеку для покупки квартир в «АхтубаСитиПарке», «Парке Европейском» и других жилых комплексах, к тому же отказываются перекредитовывать. При этом, по заявлению чиновников, «дорожные карты» по всем долгостроям уже разработаны, но никаких точных дат завершения строительства жилых комплексов так и не было озвучено. Дольщики справедливо опасаются, что поиск инвестора может затянуться ещё на долгие месяцы.

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Достучаться до властей собравшиеся попытались не только призывными надписями на многочисленных плакатах, но и громко стуча в бочки. А дети из семей дольщиков выступали с творческими номерами и читали стихи, в которых рассказывали, как им хочется наконец-то начать жить в новых домах.

Такие же требования выдвинули и дольщики ЖК «Парк Европейский», которые провели протестную акцию в Кировском районе.

Днём ранее, 15 сентября, в Волгограде прошёл пикет в рамках Всероссийской акции протеста дольщиков, который собрал более 40 человек. Горожане держали в руках плакаты с надписями «Все в доле кроме дольщиков», «Строительство под контроль государства», «Обманутые дольщики — позор власти», «Выполните свои обязательства». В пикете участвовали дольщики ЖК «Парк Европейский», чья история длится уже более 1,5 лет. Все это время люди оббивают пороги чиновничьих кабинетов, пишут обращения и письма президенту.

Zakprf.ru Акция протеста обманутых дольщиков

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в областной думе на первом своём заседании после летних каникул народные избрании провели «парламентский час» на тему «Защита прав и законных интересов участников долевого строительства жилья на территории Волгоградской области», в котором принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. На обсуждение были приглашены руководители муниципалитетов, общественники, представители надзорных органов, компаний-застройщиков, а также 23 инициативных групп пострадавших дольщиков.

Как заявил председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов, «проблема обманутых дольщиков является одной из самых острых. .Её решение входит в число неотложных первоочередных задач».

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По словам главы региона, найти и убедить нового инвестора взяться за достройку объекта очень непросто. «К сожалению, есть партии и общественные объединения, которые занимаются политическими спекуляциями на проблеме, которая касается тысяч жителей области, сами не предлагая никаких решений. Это кощунственно», — сделал акцент Андрей Бочаров.

По официальным данным, на сегодняшний день в Волгоградской области в перечень проблемных включены сведения о 22 объектах, 46 многоквартирных домах, к строительству которых привлечены денежные средства более 3,8 тыс. граждан.

Отчасти появление долгостроев власти объясняют общей неблагоприятной финансовой ситуацией на рынке недвижимости (спад спроса на жильё, отсутствие кредитования), а также противоправными действиями отдельных застройщиков. Так, на сегодня в отношении руководителей организаций-застройщиков (ЗАО «Юниж-Строй», «СК «Волго-строй-инвест», ООО «Орион», ООО «АхтубаСитиПарк», «Алфавит») заведены и расследуются пять уголовных дел.

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Но, как заверяют власти, работа по всем проблемных домам ведется: по 26 из 46 домов подготовлены «дорожные карты» — есть понимание механизмов, определены добросовестные застройщики, намечены сроки ввода: 14 домов будут введены уже в 2017 году, остальные — до конца 2019 года.