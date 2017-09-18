Калуга, 18 сентября, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Японская компания Mitsubishi Motors объявила о своем решении возобновить в России производство кроссовера Pajero Sport, соответствующую новость компания разместила 18 сентября на своем официальном российском сайте.

Abdullah AlBargan Mitsubishi Pajero Sport

Пресс-служба компании сообщает, что автомобили будут производиться на заводе предприятия в Калуге. Возобновление производства запланировано на 1 января 2018 года

На такие меры руководство пошло по причине желания поддержать рост локального производства, сообщается также, что для этого на заводе будет создано около 440 рабочих мест.

С 1 января 2018 года завод начнет работать в две смены, представители компании отмечают, что это решение руководства отражает его уверенность в том, что российский авторынок продолжает восстанавливаться.

«Компания поставила амбициозные цели роста на российском рынке и намерена еще больше расширить свой модельный ряд для наших клиентов», — заявил руководитель компании «ММС Рус» Наоя Накамура.

Напомним, в августе 2017 года компания Mitsubishi заявила, что намерена вновь начать поставлять в Россию кроссовер ASХ. Эти автомобили производятся в японском городе Окадзаки.