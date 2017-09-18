Москва, 19 сентября, 2017, 02:52 — ИА Регнум. В различных регионах России с переменным успехом реализуется идея так называемого самообложения, внедряемого в целях повышения самостоятельности бюджетов. Идею анализирует корреспондент ИА REGNUM Анастасия Степанова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Одним из самых простых способов роста бюджетной самостоятельности, заданного реформой бюджетной системы, становится складчина. Так, в Татарии в скором времени состоится серия местных референдумов, где будет обсуждаться готовность сельчан складываться на насущные нужды. Суммы небольшие, но на каждый собранный рубль правительство внесёт в муниципальную казну еще четыре. Власти призывают сделать правильный выбор по поводу «данного налога», несмотря на то, что самообложение — не налог.

На проведенных в прошлом году в Татарии 851 референдуме по этому вопросу большинство граждан голосовали за, но уже очень скоро идея фактически провалилась, настолько низки были сборы. В ответ на это кабинет министров Татарии внес законопроект, предусматривающий штрафы за неисполнение принятых на референдуме решений.

О причинах, по которым референдумы о складчине в добровольно-принудительном порядке не пользуются единогласной поддержкой, читайте в статье: С шапкой по миру: самообложение в России

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