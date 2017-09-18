Добровольно-принудительный налог: региональная практика самообложения
Москва, 19 сентября, 2017, 02:52 — ИА Регнум. В различных регионах России с переменным успехом реализуется идея так называемого самообложения, внедряемого в целях повышения самостоятельности бюджетов. Идею анализирует корреспондент ИА REGNUM Анастасия Степанова.
Одним из самых простых способов роста бюджетной самостоятельности, заданного реформой бюджетной системы, становится складчина. Так, в Татарии в скором времени состоится серия местных референдумов, где будет обсуждаться готовность сельчан складываться на насущные нужды. Суммы небольшие, но на каждый собранный рубль правительство внесёт в муниципальную казну еще четыре. Власти призывают сделать правильный выбор по поводу «данного налога», несмотря на то, что самообложение — не налог.
На проведенных в прошлом году в Татарии 851 референдуме по этому вопросу большинство граждан голосовали за, но уже очень скоро идея фактически провалилась, настолько низки были сборы. В ответ на это кабинет министров Татарии внес законопроект, предусматривающий штрафы за неисполнение принятых на референдуме решений.
О причинах, по которым референдумы о складчине в добровольно-принудительном порядке не пользуются единогласной поддержкой, читайте в статье: С шапкой по миру: самообложение в России
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