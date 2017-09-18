Ярославль, 18 сентября, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Строители колеса обозрения не обращались в КЗЦ «Миллениум» для получения прохода через территорию комплекса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в КЗЦ «Миллениум».

City-yaroslavl.ru Эскиз размещения колеса обозрения в Ярославле

В октябре в Ярославле начнутся работы на площадке, где появится 65-метровое колесо обозрения. Их будет вести ООО «Триколор К». Генеральный директор Владимир Коллар сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что участок, на котором скоро начнется строительство колеса, граничит с КЗЦ «Миллениум». Подъехать на площадку иначе, как через территорию концертного центра, невозможно.

«Есть некий вопрос с территорией КЗЦ «Миллениум». Они не имеют желания пропускать на наш участок через свою территорию, а иного пути, к сожалению, там нет. Дело идет не только о периоде строительства, но и о периоде эксплуатации колеса. Будем решать этот вопрос с мэрией и губернатором» — пояснил Владимир Коллар.

«Представители ООО «Триколор К» к нам не обращались по данному вопросу. ГАУК ЯО Концертно-зрелищный центр» является государственным учреждением, земельный участок находится в собственности Ярославской области и распоряжаться им возможно только с согласия собственника. О том, что компания господина Коллара планирует задействовать территорию Концертно-зрелищного центра в строительстве и в дальнейшем при эксплуатации колеса обозрения, нам ничего не было известно до публикации его интервью в СМИ», — сказала корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-центра КЗЦ «Миллениум» Инна Земскова.

Вероятно, невозможность проезда через территорию КЗЦ может осложнить возведение колеса обозрения.