Ярославль, 18 сентября, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Сегодня, 18 сентября на заседании избирательной комиссии города Ярославля прошла регистрация депутатов муниципалитета седьмого созыва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сайт муниципалитета г. Ярославля Депутаты получили удостоверения

Все представители нового состава городского парламента получили удостоверения об избрании из рук председателя горизбиркома Андрея Бурьяноватого.

Первое заседание муниципалитета седьмого созыва намечено на 5 октября. Общий сбор депутатов состоится уже 20 октября, будет сформирована инициативная группа по подготовке первого заседания городского парламента. Инициативная группа определит повестку дня и подготовит проекты решений муниципалитета. Основной задачей первого заседания является самоорганизация муниципалитета: выборы председателя, заместителя председателя и формирование постоянных комиссий муниципалитета.

Напомним, выборы депутатов муниципалитета состоялись 11 сентября. Избирательная комиссия города Ярославля признала выборы депутатов муниципалитета города Ярославля седьмого созыва по единому избирательному округу состоявшимися и действительными и утвердила протокол о распределении депутатских мандатов в муниципалитете города Ярославля седьмого созыва между избирательными объединениями. 12 мандатов досталось кандидатам Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: Алексею Малютину, Олегу Ненилину, Андрею Ганелину, Артуру Ефремову, Евгению Баранову, Андрею Щенникову, Алексею Таганову, Андрею Лихачеву, Дмитрию Соколову, Евгению Мясникову, Сергею Калинину и Светлане Агашиной.

КПРФ в муниципалитете будут представлять Наталия Бобрякова, Алексей Филиппов, Евгения Овод и Елена Горбунова. От политической партии ЛДПР в состав депутатского корпуса вошли Павел Зиборов и Марина Дьячевская, от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — Илья Советов.

18 из 19 мандатов по одномандатным избирательным округам получили представители Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: Алексей Морозов, Андрей Золотовский, Вадим Канашкин, Владимир Молодкин, Роман Галагаев, Сергей Смоленский, Илья Горохов, Алексей Чернобровкин, Михаил Писарец, Александр Дегтярев, Дмитрий Петровский, Дмитрий Волончунас, Юлия Миронова, Константин Шлапак, Игорь Бортников, Александр Забирко, Миша Халтян и Дмитрий Кузьмин. Один мандат достался самовыдвиженцу Михаилу Шабанову.