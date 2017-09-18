Токио, 19 сентября, 2017, 00:42 — ИА Регнум. Япония, согласно конституции не имеющая права на вооруженные силы, включается в рейтинги десяти сильнейших армий мира. В некоторых списках японские ВС занимают девятую, шестую или даже четвертую строки за счет высокоуровневого оснащения японских ВС, как считает издание Business Insider. О современном состоянии «сил самообороны» (как иносказательно называются вооруженные силы Японии) пишет доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Численность вооруженных сил Японии составляет 247 000 человек, страна обладает серьезными ВВС, сухопутными войсками и одним из сильнейших в мире военно-морских флотов. На содержание и развитие армии выделяются серьезные средства. При этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркивает важность наращивания оборонной способности государства.

Принятое новое законодательство позволяет японским вооруженным силам участвовать в боевых действиях совместно с армией США в любых горячих точках. Кроме того, Япония является активным участником американского плана окружения России и КНР современными системами ПРО, чья задача — «нейтрализовать» ракетно-ядерное оружие названных государств. Обеспокоенность исходящими от Японии угрозами выражает Россия, тревогу относительно растущих расходов Токио выразил также Китай.

Узнайте подробности в материале: Запрещенная армия Японии — одна из сильнейших в мире

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