Ярославль, 18 сентября, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Виновным в том, что в Ростовском районе Ярославской области АО «ЯрОблЕиц» рассылало жителям коммунальные квитанции с нечитаемым текстом, оказался новый принтер типографии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ЯрОблЕИРЦ сообщили, что контролируют ситуацию с качеством печати квитанций

Неделю назад жители Ростова и Ростовского района Ярославской области получили нечитаемые коммунальные квитанции. На них виден адрес, но кроме него, больше ничего не разобрать — текст напечатан очень блекло.

Директор ростовского филиала АО «ЯрОблЕирц» Зоя Джиганова сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что квитанции поступали в запечатанном виде и увидеть типографский брак не могли.

«Это хорошая типография. Они печатали наши квитанции вместе с московской фирмой с самого начала, но потом москвичи перестали справляться с объемами и печатать квитанции стали только ярославцы. Такая ошибка у них впервые и директора региональных филиалов, кроме Ростовского, не сообщали о браках в квитанциях. Мы держим ситуацию под контролем», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АО «ЯрОблЕИРЦ» Любовь Новоселова.

Генеральный директор типографии «АппарельПолиграфия» Владимир Подшивалов пояснил корреспонденту ИА REGNUM, что виной всему был новый принтер.

«В настройках были неверно выставлены параметры и поэтому был такой брак. Сейчас мы все исправили и контролируем получаемый результат визуально. Больше брак не повторится», — сказал Владимир Подшивалов.

Но случаи брака в квитанциях стали замечать и жители Дзержинского района Ярославля.

«Принесли квитанцию поздно, уже после 15 сентября. В ней мелкими буквами и слабой краской, ничего не понять. За электричество там нет, разбирались, читали, так ничего и не поняли. А как же пенсионеры бабушки старенькие разберутся?», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM жительница Дзержинского района.

Напомним, часть жителей Дзержинского района квитанции не получили до сих пор — задержка составляет около недели.