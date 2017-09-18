Вашингтон, 19 сентября, 2017, 00:26 — ИА Регнум. Администрация Дональда Трампа, возможно, станет развивать тактические ядерные вооружения малой мощности, — как предполагается, для сдерживания КНДР и России. Об этом сообщает издание Politico. О вооружении и вероятных последствиях его применения пишет военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подлечимся

В61−12 — двенадцатая модификация основной американской ядерной авиабомбы, работы над которой продолжаются уже несколько лет, отличается высокой точностью и техническими характеристиками, которые позволяют использовать для поражения цели заряд меньшей мощности. Данные особенности привели к обсуждению в некоторых кругах вероятности применения этого оружия против неядерных стран в локальных конфликтах.

Считается, что малая мощность вкупе с высокой точностью позволят избежать большого числа жертв среди гражданских, и именно такой подход чреват рисками, включая стремление все большего числа стран к ядерному вооружению. При этом В61−12 будет затруднительно взять на себя сдерживание Северной Кореи или России: первая уже обладает ядерным оружием и средствами его доставки, а вторая — большими запасами различного тактического ядерного вооружения.

Имеет ли смысл создание новых образцов маломощного и высокоточного ядерного оружия, читайте здесь: США создадут ядерное оружие малой мощности: к чему это приведёт?

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