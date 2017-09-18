Ярославль, 18 сентября, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Представители общественности и градозащитники направили прокурору города Ярославля заявление с просьбой срочно проверить законность установки 15 сентября одной опоры освещения объекта культурного наследия федерального значения церкви Ильи Пророка на Советской площади в Ярославле, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Facebook Игоря Ямщикова Опоры готовы к установке

Между тем в тот же день появилась новость о том, что в ближайшие дни у храма будут установлены еще 9 опор, так как «установка одной тестовой опоры освещения у церкви Ильи Пророка не дала полной картины воздействия на храм», пояснили в правительстве Ярославской области.

«Наши чиновники совсем страх потеряли. Жмут прямо танком. В режиме «тестирования» еще 9 опор освещения установят. Уже по одной установленной опоре видно, что это абсолютно некорректно по отношению к памятнику. Под остальные опоры вырыты ямы. Судя по этим ямам, с площади будут видны 3 опоры, и это катастрофически будет смотреться с Советской улицы» — дала свою оценку происходящему градозащитница Ольга Мазанова.

В рамках тестирования также будет проведено изучение общественного мнения.

«Когда мы установим систему освещения, жители региона получат возможность проголосовать за или против такого варианта» — отметил Михаил Кудряшов.

Но жители Ярославле заподозрили подвох в идее с «тестированием» и «опросом».

«В принципе, всё встало на свои места. «Тестирование» того, что и без тестирования изначально предполагалось к установке, де-факто произошло. Ведь именно под эти конкретные столбы месяцем ранее уже были прорыты траншеи и уложены кабели через красные пластиковые каналы. Это же очевидно! О каком тестировании можно тогда говорить? Предлагаются другие варианты? Или может вдруг так случиться, что уродующие облик храма столбы не подойдут? Всё выкопают? Деньги в землю закопают? Полагаю, нас несомненно уговорят, что все мы — негодующие городские сумасшедшие, не любящие свой город и ни в чём не разбирающиеся «умничающие умники» — пишет на своей странице в Facebook руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.

В свою очередь, он с иронией предлагает также в порядке тестирования поставить такие столбы перед освещаемыми ночью зданиями Облдумы и регионального правительства, чтобы «соблюсти единый ансамбль площади».