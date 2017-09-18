Ярославль, 18 сентября, 2017, 11:19 — ИА Регнум. Предвыборную кампанию будущего губернатора Ярославской области оплатили 4 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

По данным отчетов на сайте облизбиркома, в избирательный фонд кандидата Дмитрия Миронова поступило 50 миллионов рублей. Потрачено из них 42,1 млн рублей.

Согласно законодательству, кандидат обязан публичить источники формирования своего избирательного фонда. Помимо пожертвований физических и юридических лиц, туда может перечислить средства выдвинувшая его партия и сам претендент на губернаторский пост.

На сайте облизбиркома сказано об отсутствии юридических организаций, которые выделили Дмитрию Миронову на участие в выборах суммы свыше 25 тысяч рублей. Может, конечно, есть те, кто жертвовал врио губернатора меньше, но в отчете они не значатся. Зато есть четыре человека, которые пожертвовали сумму свыше 20 000 рублей. Кто эти люди и сколько они перечислили в избирательный фонд Дмитрия Миронова — в облизбиркоме говорить отказались. Председатель региональной избирательной комиссии Олег Захаров сообщил, что не считает нужным раскрывать эту информацию и пообещал дать ответ только после официального запроса в установленные законом 7 дней.

«Наше отделение партии собиралось перечислить в избирательный фонд Дмитрия Миронова разрешенные законом 50 миллионов рублей, но нам сообщили, что в него уже внесли пожертвования организации и частные лица на 3,5 миллионов рублей. Поэтому мы перечислили 46,5 миллионов рублей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь Ярославского регионального отделения Партии «Единая Россия» Михаил Боровицкий.

Напомним, бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов тоже не разглашал — кто вносил средства в его избирательный фонд, обещая раскрыть эту информацию после выборов. Однако так этого и не сделал.

Меньше всего на свою избирательную кампанию потратил кандидат от «ПАРНАСа» Сергей Балабаев — всего 156 тыс рублей на услуги по размещению агитационных материалов. Скромны и расходы кандидата от КПРФ Михаила Парамонова — 542 тыс рублей, потраченных в основном на печатную продукцию. Кандидат от ЛДПР Андрей Ватлин израсходовал 1,5 млн рублей на печатную продукцию, а также изготовление и монтаж агитматериалов.