Калуга, 18 сентября, 2017, 10:59 — ИА Регнум. 17 сентября в Калуге отметили две знаменательные даты: 160-летие со дня рождения К.Э.Циолковского и 60-летие запуска в космос первого искусственного спутника Земли. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, торжества состоялись в парке Циолковского и Государственном музее истории космонавтики.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Глава Калуги Александр Иванов

В праздновании приняли участие руководители корпорации «Роскосмос», руководители, работники и ветераны предприятий ракетно-космической отрасли.

Сотрудников музея истории космонавтики и ветеранов космической

отрасли поздравил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. «Калуга неразрывно связана с освоением космоса, — подчеркнул он. — В нашем городе жил и работал основоположник космической науки Константин Эдуардович Циолковский, в создании калужского музея космонавтки принимали участие Юрий Гагарин и Сергей Королёв, все знаковые фигуры отечественной космонавтики стали почётными гражданами нашего города. И сегодня ряд предприятий Калуги работают над развитием космических программ, особо хочу выделить калужский филиал НПО имени С.А.Лавочкина, в настоящее время ряд разработанных коллективом научно-производственного объединения устройств находятся на орбите нашей планеты, способствуют изучению космического пространства. Активно ведётся строительство второй очереди музея космонавтики, выставочные площади музея планируется увеличить в четыре раза, после завершения работ он станет крупнейшим в Европе. От имени депутатов Городской думы поздравляю всех работников музея космонавтики, всех работников и ветеранов космической отрасли со знаменательными датами! От всей души желаю вам счастья и благополучия, крепкого здоровья, новых открытий, успехов и достижений!».