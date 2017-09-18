Ярославль, 18 сентября, 2017, 10:38 — ИА Регнум. 28−29 сентября в Ярославле пройдут мероприятия в рамках проекта «Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик на муниципальном уровне (ПРЕКОП II)», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Ярославле обсудят виды коррупции

В нем примут участие ведущие эксперты Совета Европы, представители института Уполномоченного, органов власти, юридического и предпринимательского сообщества. Запланирован визит главы Программного офиса Совета Европы в Российской Федерации Петра Зиха. Собравшиеся обсудят контрольно-надзорные мероприятия на муниципальном уровне, виды коррупции, затрагивающие предпринимателей, и представят основные рекомендации органам власти, чтобы свести коррупционные проявления в этой сфере к минимуму.

«Это совместный проект Аппарата уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей и Совета Европы, проводится он уже четвертый год. Мы будем последним регионом, в котором будут обсуждаться итоги этой работы в России, соответственно, здесь, в Ярославле, будут даваться рекомендации Совета Европы Администрации Президента и всем остальным структурам: как лучше выстраивать схему антикоррупционной деятельности, создавать нормальный инвестиционный климат в РФ» — пояснил корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Что любопытно, с целью получения информации «из первых уст» в июле-августе в Ярославской области проводился анонимный опрос предпринимательского сообщества об административном давлении на бизнес и негативных практиках проведения проверок контрольно-надзорными органами. Его результаты эксперты Совета Европы озвучат в ходе семинаров.

«Практика такая: заранее узнать результаты опроса невозможно. Их озвучивают только на самом заседании. Там происходит раздача материала, никакой предварительной раздатки не будет, так у них принято. Это настораживает и правительство Ярославской области, они уже спрашивают — как можно узнать результаты? Но даже я, модератор мероприятия, узнаю эти данные из уст экспертов только в ходе самого заседания. Какими они будут в Ярославской области — мы тоже не знаем» — пояснил Альфир Бакиров.

Таким образом, данные, озвученные Советом Европы, могут стать неприятным сюрпризом для региональных и городских властей.