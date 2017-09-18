Макаров, Сахалинская область, 18 сентября, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Жители Сахалинского Макарова задали вопрос мэру на 727 млн рублей: где нормальное кладбище, дороги, пляж, обустроить который поручил губернатор, нормальное жильё? Региональный минфин обнаружил в деятельности макаровской администрации нарушений на сотни миллионов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Франческа Поларшинова Жилые дома в г. Макарове

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В городе Макаров нет ни одного приличного катафалка. Похоронные процессии движутся через город, гробы возят на грузовиках. Но если бы даже катафалк был, он вряд ли проехал бы по вдребезги разбитым макаровским дорогам.

«Убожество главного городского кладбища жители Макарова демонстрируют с какой-то болезненной горечью. Дорога к вечному покою для усопших здесь сопряжена с экстримом — глинобитное направление в колдобинах, извиваясь и петляя, взбирается на верх невысокой сопки. Справа и слева — заросли, на въезде на территорию — переполненная помойка. В дождливую погоду или во время зимней гололедицы, рассказывают, покойников приходится доносить до могил чуть ли не на руках: на «невкачанном» джипе или без хорошего разгона косогор не одолеть. Да и сами захоронения, которые обещают привести в порядок уже не первый год, находятся в ужасающем виде — никакого учета не ведется, могилы умерших, оказавшихся без попечения родни, представляют из себя безобразные холмики влажной земли с кривыми памятниками», — описало макаровский погост ИА Сахалин. Инфо.

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Между тем, если верить документам мэрии Макарова, на обустройство погоста из бюджета потрачено 3,5 млн рублей — только с декабря 2016 по июль 2017. И есть победители тендеров — предприниматели, которые вовсе не бесплатно должны содержать кладбище в порядке. Но местные жители говорят, что в любой могиле можно закопать кого угодно, «вторым этажом» — никто не следит.

Разруха, мусор и неустроенность царят и на местном пляже. На свой несчастный пляж макаровцы жаловались даже губернатору Олегу Кожемяко в ходе его первой «прямой линии». После этого губернатор поручил пляж обустроить, а макаровские власти отчитались о том, что поручение выполнено. Вот только местные жители нормального пляжа так и не получили.

Минфин обнаружил в деятельности макаровской мэрии нарушений на сумму в 727 млн рублей. Правда ведомство уточнило, что «нарушения на сегодняшний день, в основном, устранены».

Проверяла деятельность мэрии и полиция. И тоже не нашла никаких оснований для возбуждения дел.

В самой городской мэрии тоже не видят никаких поводов для беспокойства. Проверки следкома, МВД РФ и прокуратуры никаких фактов хищений и растраты не выявили, а 723 миллиона, обнаруженные минфином, — это пени и штрафы, начисленные за несвоевременное исполнение контрактов и незавершенные работы. Сейчас вот и суды еще продолжаются.

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Жители Макарова жалуются и на то, что программа переселения из ветхого и аварийного жилья безбожно «тормозит», и на плохую медицину, на отсутствие узких специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, программа по ликвидации аварийного жилья на Сахалине выполнена всего на 52% — регион занял 37 место в стране. Островитяне часто жалуются на отсутствие доступной медицины, плохие дороги, отсутствие работы. В частности, в городе Макарове жители жалуются на отсутствие гинекологической службы. Региональный минздрав отвечает, что количество жителей (более 8 тыс. человек) не позволяет развернуть там полноценное гинекологическое отделение.