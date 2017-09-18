Ростов-на-Дону, 18 сентября, 2017, 10:36 — ИА Регнум. В прошедшие выходные южная столица превратилась в город-праздник. Ростов-на-Дону отметил 268-ю годовщину со дня основания. С днём рождения город-миллионник поздравили прямо из космоса. В своём аккаунте в Instagram Герой России Сергей Рязанский выложил три фотографии столицы юга России.

Скриншот со страницы Сергея Рязанского в Instagram Космический Ростов-на-Дону

Скриншот со страницы Сергея Рязанского в Instagram Ростов-на-Дону. Вид из космоса

«В эти выходные крупнейший город на юге Российской Федерации отмечает День рождения. Ростову-на-Дону — 268! С чем я и поздравляю ростовчан! В подарок дарю вам несколько снимков вашего города», — написал летчик-космонавт в своём аккаунте.

Несмотря на то, что часть торжественных мероприятий была перенесена в связи с августовским пожаром, испепелившим практически целый микрорайон, праздник удался. В городских парках и скверах в эти дни были развернуты выставки, состоялись мастер-классы, выступления творческих коллективов, для детей были предусмотрены развлекательные программы.

Rostov-gorod.ru День города в парке

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Одним из важных политических событий стало закрепление 40-летних побратимских связей между донской столицей и немецким Дортмундом. По словам сити-менеджера Ростова-на-Дону Виталия Кушнарёва, самые динамично развивающиеся направления взаимодействия — молодежная политика и реализация совместных проектов.

В частности, назван совместный научно-образовательный проект между Донским государственным техническим университетом и вузами Германии, ЮАР и Швейцарии. Также уже доказана эффективность студенческих обменов для городов-побратимов.

Donland.ru Гала-концерт на Театральной площади

Завершились торжества по случаю Дня города гала-концертом на Театральной площади. Десятки гостей пришли сюда, чтобы увидеть и услышать любимые песни группы «Бурито», Светланы Лободы и Димы Билана. Напомним, звёзды шоу-бизнеса перечислили часть гонорара за выступление погорельцам.

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